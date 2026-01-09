Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen zeichnet sich ein Durchbruch beim EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten ab: Die EU-Botschafter dürften am Freitag in Brüssel mit der dafür notwendigen Mehrheit für eine Unterzeichnung des Abkommens durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. Jänner in Paraguay stimmen. Österreich ist durch einen Parlamentsbeschluss an ein Veto gebunden und dürfte dagegen stimmen oder sich enthalten.

Wollsdorf Leder insolvent - 365 Dienstnehmer betroffen

Gutenberg bei Weiz - Der steirische Zulieferer Wollsdorf Leder ist insolvent. Die Wollsdorf Leder Schmidt & Co GmbH sowie die Holdinggesellschaft Wollsdorf International GmbH haben einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Graz eingereicht, wie der KSV1870 und AKV am Freitag mitteilten. Hintergrund seien "die negativen Entwicklungen in der Automobilzulieferindustrie". Insgesamt sind 365 Dienstnehmer und etwa 660 Gläubiger betroffen.

Zwei Frauen starben bei Haus-Brand in Eisenstadt

Eisenstadt - Zwei Frauen sind in der Nacht auf Freitag beim Brand eines Einfamilienhauses in Eisenstadt ums Leben gekommen. Die Alarmierung erfolgte kurz vor Mitternacht, es hieß, es befinden sich zwei Personen im Gebäude, so die Landessicherheitszentrale Burgenland zur APA. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt, erklärte Philipp Dorner von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt im ORF Burgenland.

A21 in Niederösterreich wegen Lkw-Brand gesperrt

Heiligenkreuz b. Baden - Ein brennender Lkw hat Freitagfrüh eine Totalsperre der Wiener Außenring Autobahn (A21) zur Folge gehabt. Das Fahrzeug war mit Reifen beladen, teilte Andreas Steindl von der Asfinag mit. Die Ursache des Brandes stand vorerst nicht fest. Zu dem Zwischenfall war es gegen 6.45 Uhr zwischen Mayerling und Heiligenkreuz (Bezirk Baden) gekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste auch die Richtungsfahrbahn zur Westautobahn (A1) gesperrt werden, sagte Steindl.

Moskau bestätigt Einsatz von Hyperschallrakete Oreschnik

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Lwiw (Lemberg) - Russland hat bei einem Angriff auf die Westukraine erneut die Hyperschallrakete Oreschnik eingesetzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ist es eine Vergeltungsaktion für die angebliche ukrainische Attacke auf die Präsidentenresidenz im nordrussischen Waldai kurz vor dem Jahreswechsel. Bei einem Drohnenangriff auf Kiew wurden indes vier Menschen getötet. Ein ukrainischer Angriff auf das westrussische Gebiet Belgorod führte zu einem massiven Stromausfall.

Syrische Regierung ruft begrenzte Waffenruhe für Aleppo aus

Aleppo - Nach gewalttätigen Gefechten zwischen Truppen der islamistischen Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern im nordsyrischen Aleppo mit mindestens 21 Toten hat die Übergangsregierung eine zeitbegrenzte Waffenruhe verkündet. Von 3.00 Uhr bis 9.00 Uhr sollte für die umkämpften Stadtteile Sheikh Maqsood, Achrafieh und Bani Seid eine Feuerpause gelten, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Bewaffnete Gruppen seien aufgefordert, die betroffenen Viertel zu verlassen.

Trauertag in der Schweiz um Opfer von Crans-Montana

Crans-Montana - Die Schweiz gedenkt am Freitag mit einem nationalen Trauertag und einer Zeremonie der Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana. Die Veranstaltung um 13.45 Uhr in der nahegelegenen Gemeinde Martigny gilt nicht nur den 40 Toten, sondern auch den rund 120 großteils Schwerverletzten, wie es vom Kanton Wallis heißt. Um 14.00 Uhr sollen in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken im Gedenken an das Inferno der Silvesternacht läuten.

US-Bundesbeamter schießt auf zwei Menschen in Portland

Washington/Portland (Oregon) - Nach tödlichen Schüssen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis sorgt ein ähnlicher Zwischenfall mit zwei Verletzten für Spannungen in Portland. Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hielten Angehörige der Grenzschutzbehörde in dem neuen Fall ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle an. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es auf X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Auto wegfuhr.

