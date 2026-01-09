Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen zeichnet sich ein Durchbruch beim EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten ab: Die EU-Botschafter dürften am Freitag in Brüssel mit der dafür notwendigen Mehrheit für eine Unterzeichnung des Abkommens durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. Jänner in Paraguay stimmen. Österreich ist durch einen Parlamentsbeschluss an ein Veto gebunden und dürfte dagegen stimmen oder sich enthalten.

Haus der Geschichte Österreich kommt ins Museumsquartier

Wien - Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) wird wie geplant von der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz ins Museumsquartier übersiedeln. Das gab Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Freitag als Ergebnis der internen Evaluierung bekannt. "Der faktische Baubeginn steht allerdings noch unter Budgetvorbehalt. Eine zeitliche Streckung des Projektes ist daher möglich", hieß es am Freitag in einer Aussendung. Geplant war die Eröffnung am neuen Standort im Herbst 2028.

Neuntes Jahr in Folge: Ozeane 2025 mit Rekordwärme

Peking - Der Wärmeinhalt der Weltmeere bis zu einer Tiefe von 2.000 Metern hat 2025 einen neuen Höchststand seit Messbeginn erreicht - das neunte Jahr in Folge. Das geht aus einer Analyse einer internationalen Wissenschaftergruppe hervor. Demnach hat die Wärmeenergie 2025 um 23 Billiarden Megajoule im Vergleich zu 2024 zugenommen. Bei den durchschnittlichen weltweiten Oberflächentemperaturen der Meere war 2025 das drittwärmste Jahr nach 2024 und 2023.

Österreich verzeichnet Sprung bei Fällen von West-Nil-Virus

Wien/Eisenstadt - Eine Langzeitstudie des Zentrums für Virologie der Medizinischen Universität Wien zeigt einen deutlichen Anstieg von Erkrankungen durch das West-Nil-Virus in Österreich. Das gaben die Forschenden am Freitag bekannt. 2024 wurden mit 37 bestätigten Fällen so viele Infektionen registriert wie nie zuvor seit dem Erstnachweis im Jahr 2009. Besonders betroffen war erstmals auch das Nordburgenland, wo sich das Virus deutlich stärker ausbreitete als in den Jahren zuvor.

Brennerautobahn Richtung Süden nach Schneefällen vorerst zu

Innsbruck/Brenner - Die Tiroler Brennerautobahn (A13) in Fahrtrichtung Brenner ist Freitagvormittag zwischen Innsbruck Süd- und Patsch vorerst komplett gesperrt worden. Grund dafür waren nach starken Schneefällen hängen gebliebene Lkw, sagte ein ÖAMTC-Sprecher zur APA. Die Sperre dürfte voraussichtlich bis 11.00 Uhr andauern, hieß es. Vorerst bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Rückstau in Richtung Süden.

Probleme durch Wintersturm "Elli" in Deutschland

Hamburg/Paris/London - Die Wintersturmfront "Elli", die in Frankreich "Goretti" genannt wird, ist in der Nacht auf Freitag auf Deutschland getroffen und sorgt für schwierige Bedingungen. Es galten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Unwetterwarnungen wegen Schneeverwehungen in Norddeutschland, wegen Schneefällen in der Mitte und im Südosten des Landes sowie wegen Glatteises in Bayern. In Frankreich kam es zu großflächigen Stromausfällen, und Großbritannien wappnet sich für viel Schnee.

Moskau bestätigt Einsatz von Hyperschallrakete Oreschnik

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Lwiw (Lemberg) - Russland hat bei einem Angriff auf die Westukraine erneut die Hyperschallrakete Oreschnik eingesetzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ist es eine Vergeltungsaktion für die angebliche ukrainische Attacke auf die Präsidentenresidenz im nordrussischen Waldai kurz vor dem Jahreswechsel. Bei einem Drohnenangriff auf Kiew wurden indes vier Menschen getötet. Ein ukrainischer Angriff auf das westrussische Gebiet Belgorod führte zu einem massiven Stromausfall.

Syrische Regierung ruft begrenzte Waffenruhe für Aleppo aus

Aleppo - Nach gewalttätigen Gefechten zwischen Truppen der islamistischen Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern im nordsyrischen Aleppo mit mindestens 21 Toten hat die Übergangsregierung eine zeitbegrenzte Waffenruhe verkündet. Von 3.00 Uhr bis 9.00 Uhr sollte für die umkämpften Stadtteile Sheikh Maqsood, Achrafieh und Bani Seid eine Feuerpause gelten, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Bewaffnete Gruppen seien aufgefordert, die betroffenen Viertel zu verlassen.

