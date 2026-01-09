Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen zeichnet sich ein Durchbruch beim EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten ab: Die EU-Botschafter dürften am Freitag in Brüssel mit der dafür notwendigen Mehrheit für eine Unterzeichnung des Abkommens durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. Jänner in Paraguay stimmen. Österreich ist durch einen Parlamentsbeschluss an ein Veto gebunden und dürfte dagegen stimmen oder sich enthalten.

Irans Führer verurteilt Proteste

Teheran - Irans oberster Führer hat die landesweiten Proteste gegen die Staatsführung scharf verurteilt. In einer am Freitag veröffentlichten Rede sprach Ayatollah Ali Khamenei von "Unruhestiftern" und "dem Land schädlichen" Menschen. "Es gibt auch Leute, deren Arbeit Zerstörung ist", sagte er. Sie richteten Zerstörung an, "nur damit sich der Präsident der Vereinigten Staaten freut", sagte das Staatsoberhaupt in Hinblick auf Donald Trump.

Australien kämpft mit Bränden und Hitzewelle

Sydney - Während Winterwetter das Ende der Woche in Europa prägt, kämpft Australien am anderen Ende der Welt mit extremer Hitze, schweren Buschbränden und Unwettern. Besonders betroffen ist der Südosten, während im Norden ergiebige Regenfälle drohen. Besonders angespannt war die Lage am Freitag im südöstlichen Bundesstaat Victoria, wo "katastrophale" Brandbedingungen ausgerufen wurden. Nach Angaben der Behörden brennen Dutzende Feuer, Zehntausende Hektar Land sind betroffen.

Moskau bestätigt Einsatz von Hyperschallrakete Oreschnik

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Lwiw (Lemberg) - Russland hat bei einem Angriff auf die Westukraine erneut die Hyperschallrakete Oreschnik eingesetzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ist es eine Vergeltungsaktion für die angebliche ukrainische Attacke auf die Präsidentenresidenz im nordrussischen Waldai kurz vor dem Jahreswechsel. Bei einem Drohnenangriff auf Kiew wurden indes vier Menschen getötet. Ein ukrainischer Angriff auf das westrussische Gebiet Belgorod führte zu einem massiven Stromausfall.

Trauertag in der Schweiz um Opfer von Crans-Montana

Crans-Montana - Die Schweiz gedenkt am Freitag mit einem nationalen Trauertag und einer Zeremonie der Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana. Die Veranstaltung um 13.45 Uhr in der nahegelegenen Gemeinde Martigny gilt nicht nur den 40 Toten, sondern auch den rund 120 großteils Schwerverletzten, wie es vom Kanton Wallis heißt. Um 14.00 Uhr sollen in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken im Gedenken an das Inferno der Silvesternacht läuten.

Syrische Regierung ruft begrenzte Waffenruhe für Aleppo aus

Aleppo - Nach gewalttätigen Gefechten zwischen Truppen der islamistischen Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern im nordsyrischen Aleppo mit zahlreichen Toten hat die Übergangsregierung eine zeitbegrenzte Waffenruhe verkündet. Von 3.00 Uhr bis 9.00 Uhr sollte für die umkämpften Stadtteile Sheikh Maqsoud und Ashrafieh und Bani Zeid eine Feuerpause gelten, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Bewaffnete Gruppen seien aufgefordert, die betroffenen Viertel zu verlassen.

Von der Leyen und Costa bei Syriens Präsident Sharaa

Damaskus - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Ant�nio Costa sind zu einem Besuch in Syrien eingetroffen. Präsident Ahmed al-Sharaa habe die beiden hochrangigen EU-Vertreter am Freitag in Damaskus empfangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Es ist der erste Besuch der EU-Spitzen in Syrien seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad im Dezember 2024.

Zwei Frauen starben bei Haus-Brand in Eisenstadt

Eisenstadt - Zwei Frauen sind in der Nacht auf Freitag beim Brand eines Einfamilienhauses in Eisenstadt ums Leben gekommen. Die Alarmierung erfolgte kurz vor Mitternacht, es hieß, es befinden sich zwei Personen im Gebäude, so die Landessicherheitszentrale Burgenland zur APA. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt, erklärte Philipp Dorner von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt im ORF Burgenland.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red