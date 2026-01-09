EU-Staaten stimmen mehrheitlich für Mercosur-Abkommen

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ist ein Durchbruch beim EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den vier südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay gelungen. Die EU-Botschafter stimmten am Freitag in Brüssel mehrheitlich für eine Unterzeichnung des Abkommens durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. Jänner in Paraguay. Österreich war durch einen Parlamentsbeschluss an ein Nein gebunden.

Minus 16,1 Grad - Schwarzau im Freiwald als Kältepol

Wien - Das eisige Winterwetter hat Österreich weiter fest im Griff und vielerorts konnte sich auch über Neuschnee gefreut werden: Der Kältepol des Landes lag in der Nacht auf Freitag in Schwarzau im Freiwald auf 788 Metern Seehöhe. In der Ortschaft in der Gemeinde Moorbad Harbach im Bezirk Gmünd in Niederösterreich erreichte das Thermometer laut Geosphere Austria minus 16,1 Grad. An zweiter Stelle kam Zwettl mit minus 14,2 Grad.

Prozess nach Gewaltattacke am Bahnhof Meidling fortgesetzt

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Freitag der Prozess um einen gewalttätigen Angriff auf arabisch aussehende Männer fortgesetzt worden, bei dem am 7. Juli 2024 am Bahnhof Meidling fünf Personen teils schwer verletzt wurden. Nachdem von 24 Angeklagten mit vorwiegend tschetschenischen Wurzeln acht erstinstanzlich Bewährungsstrafen ausgefasst hatten, wurde nun gegen acht weitere Burschen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren verhandelt. Der Rest kommt am kommenden Dienstag zu Wort.

Moskau bestätigt Einsatz von Hyperschallrakete Oreschnik

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Lwiw (Lemberg) - Russland hat bei einem Angriff auf die Westukraine erneut die Hyperschallrakete Oreschnik eingesetzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ist es eine Vergeltungsaktion für die angebliche ukrainische Attacke auf die Präsidentenresidenz im nordrussischen Waldai kurz vor dem Jahreswechsel. Bei einem Drohnenangriff auf Kiew wurden indes vier Menschen getötet. Ein ukrainischer Angriff auf das westrussische Gebiet Belgorod führte zu einem massiven Stromausfall.

Probleme durch Wintersturm "Elli" in Deutschland

Hamburg/Paris/London - Die Wintersturmfront "Elli", die in Frankreich "Goretti" genannt wird, ist in der Nacht auf Freitag auf Deutschland getroffen und sorgt für schwierige Bedingungen. Es galten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Unwetterwarnungen wegen Schneeverwehungen in Norddeutschland, wegen Schneefällen in der Mitte und im Südosten des Landes sowie wegen Glatteises in Bayern. In Frankreich kam es zu großflächigen Stromausfällen, und Großbritannien wappnet sich für viel Schnee.

Von der Leyen und Costa bei Syriens Präsident Sharaa

Damaskus - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Ant�nio Costa sind zu einem Besuch in Syrien eingetroffen. Präsident Ahmed al-Sharaa habe die beiden hochrangigen EU-Vertreter am Freitag in Damaskus empfangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Es ist der erste Besuch der EU-Spitzen in Syrien seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad im Dezember 2024.

Sorge vor staatlicher Gewalt bei Protesten im Iran

Teheran - Inmitten massiver Proteste gegen die autoritäre Staatsführung ist der Iran fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Nur sehr wenige Informationen dringen nach außen. Die Bevölkerung ist vom Internet abgeschnitten. Damit reagiert die Staatsführung auf die bisher heftigsten Demonstrationen seit Beginn der Unruhen Ende Dezember. Irans oberster Führer verurteilte die landesweiten Proteste scharf.

Neue Kampagne soll mehr Personal in Kindergärten bringen

Wien - Die Plätze in Kindergärten und Krippen wurden in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut, es gibt allerdings einen eklatanten Mangel an qualifiziertem Personal. Mit einer am Freitag präsentierten Kampagne will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) das Image des Berufs verbessern und neue Zielgruppen für die Arbeit in der Elementarpädagogik gewinnen. Ein Hebel sollen auch die im Herbst startenden neuen Ausbildungsangebote bei Berufsumstieg oder nach der Matura sein.

