EU-Staaten stimmen für Mercosur-Deal - Österreich geteilt

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ist das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten so gut wie unter Dach und Fach. Die Botschafter der 27 EU-Länder stimmten der Vereinbarung am Freitag mehrheitlich zu. Aus Österreich sind die Reaktionen gemischt: Wirtschaftsvertreter zeigen sich zufrieden, die Bauern und Umweltschützer sind enttäuscht.

Minus 16,1 Grad - Schwarzau im Freiwald als Kältepol

Wien - Das eisige Winterwetter hat Österreich weiter fest im Griff und vielerorts konnte sich auch über Neuschnee gefreut werden: Der Kältepol des Landes lag in der Nacht auf Freitag in Schwarzau im Freiwald auf 788 Metern Seehöhe. In der Ortschaft in der Gemeinde Moorbad Harbach im Bezirk Gmünd in Niederösterreich erreichte das Thermometer laut Geosphere Austria minus 16,1 Grad. An zweiter Stelle kam Zwettl mit minus 14,2 Grad.

Moskau bestätigt Einsatz von Hyperschallrakete Oreschnik

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Lwiw (Lemberg) - Russland hat bei einem Angriff auf die Westukraine erneut die Hyperschallrakete Oreschnik eingesetzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ist es eine Vergeltungsaktion für die angebliche ukrainische Attacke auf die Präsidentenresidenz im nordrussischen Waldai kurz vor dem Jahreswechsel. Bei einem Drohnenangriff auf Kiew wurden indes vier Menschen getötet. Ein ukrainischer Angriff auf das westrussische Gebiet Belgorod führte zu einem massiven Stromausfall.

Trauertag in der Schweiz um Opfer von Crans-Montana

Crans-Montana - Nach dem tödlichen Silvester-Brand in einer Bar im Skiort Crans-Montana haben die Menschen in der Schweiz der 40 Todesopfer gedacht. Begleitet vom Glockengeläut der Kirchen hielt das Land am Freitag um 14.00 Uhr eine Schweigeminute ab. Kurz zuvor hatte in Martigny westlich von Crans-Montana eine Trauerfeier begonnen, zu der neben Bundespräsident Guy Parmelin auch Gäste aus dem Ausland wie der französische Präsident Emmanuel Macron anreisten.

Von der Leyen versichert Syriens Präsident EU-Unterstützung

Damaskus - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei ihrem ersten Treffen mit der syrischen Übergangsregierung in Damaskus die Unterstützung der Europäischen Union für Syrien zugesichert. Die EU werde "alles in ihrer Macht stehende tun", um Syrien beim Wiederaufbau zu helfen, erklärte von der Leyen im Onlinedienst X nach einem Gespräch mit Präsident Ahmed al-Sharaa am Freitag in Damaskus.

Sorge vor staatlicher Gewalt bei Protesten im Iran

Teheran - Inmitten massiver Proteste gegen die autoritäre Staatsführung ist der Iran fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Nur sehr wenige Informationen dringen nach außen. Die Bevölkerung ist vom Internet abgeschnitten. Damit reagiert die Staatsführung auf die bisher heftigsten Demonstrationen seit Beginn der Unruhen Ende Dezember. Irans oberster Führer verurteilte die landesweiten Proteste scharf.

Probleme durch Wintersturm "Elli" in Deutschland

Hamburg/Paris/London - Die Wintersturmfront "Elli", die in Frankreich "Goretti" genannt wird, ist in der Nacht auf Freitag auf Deutschland getroffen und sorgt für schwierige Bedingungen. Es galten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Unwetterwarnungen wegen Schneeverwehungen in Norddeutschland, wegen Schneefällen in der Mitte und im Südosten des Landes sowie wegen Glatteises in Bayern. In Frankreich kam es zu großflächigen Stromausfällen, und Großbritannien wappnet sich für viel Schnee.

Wollsdorf Leder insolvent - 365 Dienstnehmer betroffen

Weiz - Der steirische Zulieferer Wollsdorf Leder ist insolvent. Die Wollsdorf Leder Schmidt & Co GmbH sowie die Holdinggesellschaft Wollsdorf International GmbH haben einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Graz eingereicht, wie KSV und AKV am Freitag mitteilten. Hintergrund seien "die negativen Entwicklungen in der Automobilzulieferindustrie". Insgesamt sind 365 Dienstnehmer und etwa 660 Gläubiger betroffen.

