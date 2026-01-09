EU-Staaten stimmen für Mercosur-Deal - Österreich geteilt

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ist das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten so gut wie unter Dach und Fach. Die Botschafter der 27 EU-Länder stimmten der Vereinbarung am Freitag mehrheitlich zu. Aus Österreich sind die Reaktionen gemischt: Wirtschaftsvertreter zeigen sich zufrieden, die Bauern und Umweltschützer sind enttäuscht.

Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft

Crans-Montana - Nach sechsstündiger Befragung zum tödlichen Feuer bei einer Silvester-Party im Schweizer Skiort Crans-Montana ist einer der Bar-Besitzer in Untersuchungshaft genommen worden. Wie es aus Ermittlerkreisen hieß, wurde gegen den Franzosen in Sitten (Wallis) U-Haft wegen Fluchtgefahr verhängt. Seine Frau bleibt auf freiem Fuß. Gegen das Paar wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung ermittelt. Die Frau drückte den Opfern am Freitag ihr Beileid aus.

Klitschko rät Bürgern von Kiew zum Verlassen der Stadt

Kiew (Kyjiw) - Nach dem schweren russischen Luftangriff auf Kiew hat Bürgermeister Vitali Klitschko den Einwohnern zum zeitweiligen Verlassen der Dreimillionenstadt geraten. 6.000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, schrieb Klitschko auf Telegram. "Die städtischen Dienste arbeiten im Notfallmodus." Der Angriff der vergangenen Nacht sei für die Infrastruktur von Kiew der bisher folgenschwerste des Krieges gewesen.

Iran ortet Einflussnahme von USA und Israel auf Proteste

Teheran - Teheran wirft den USA und Israel eine direkte Einflussnahme auf die seit Tagen wachsende Protestbewegung im Iran vor. "Die Amerikaner und Israelis haben selbst gesagt, dass sie direkt in die Proteste im Iran eingreifen", sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi am Freitag während eines Besuchs im Libanon. "Sie versuchen, die friedlichen Proteste in spaltende und gewalttätige Proteste zu verwandeln." Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump ein US-Eingreifen angedroht.

Ministerin Plakolm hat geheiratet und heißt nun Bauer

Wien - Vom Namen Plakolm wird man sich in der österreichischen Innenpolitik ab kommender Woche verabschieden müssen. Denn Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) hat in den Weihnachtsfeiertagen standesamtlich geheiratet und den Namen ihres Mannes angenommen. Ab Montag wird sie als Claudia Bauer durchs Leben gehen, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.

US-Politiker schießen sich auf Van der Bellen ein

Tallahassee (Florida)/Wien - Ein US-Kongressabgeordneter hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen wegen dessen vor Jahren getätigten Kopftuchsager wüst beschimpft. "Du kannst diesen Hijab nehmen und ihn Dir in Deinen liberalen, sozialistischen Hintern schieben!", schrieb der Republikaner Andy Ogles am Freitag auf X. Zuvor hatte sich bereits der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kritisch geäußert und Van der Bellen "Verantwortungslosigkeit" vorgeworfen.

Anklage wegen NS-Wiederbetätigung in Causa Schimanek

Wien/Langenlois - Die Staatsanwaltschaft Krems hat gegen Rene Schimanek, den ehemaligen Büroleiter von FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Anklage erhoben. Das berichtete die "ZIB 17:00" des ORF am Freitagnachmittag. Der Vorwurf lautet demnach auf nationalsozialistische Wiederbetätigung. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Ob Schimanek dagegen Einspruch erhebt, war vorerst offen.

Wiener Börse am Freitag leicht im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit einem leichten Minus ins Wochenende verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX verlor zum Sitzungsende 0,16 Prozent auf 5.403,24 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,15 Prozent auf 2.685,00 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen größtenteils im Plus. Werte der CA Immo stiegen nach Bekanntgabe eines Aktienrückkaufprogramms um 2,7 Prozent. OMV legte 3,3 Prozent zu. Mayr-Melnhof Karton verloren 2,9 Prozent.

