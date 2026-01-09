EU-Staaten stimmen für Mercosur-Deal - Österreich geteilt

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ist das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten so gut wie unter Dach und Fach. Die Botschafter der 27 EU-Länder stimmten der Vereinbarung am Freitag mehrheitlich zu. Aus Österreich sind die Reaktionen gemischt: Wirtschaftsvertreter zeigen sich zufrieden, die Bauern und Umweltschützer sind enttäuscht.

Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft

Crans-Montana - Nach sechsstündiger Befragung zum tödlichen Feuer bei einer Silvester-Party im Schweizer Skiort Crans-Montana ist einer der Bar-Besitzer in Untersuchungshaft genommen worden. Wie es aus Ermittlerkreisen hieß, wurde gegen den Franzosen in Sitten (Wallis) U-Haft wegen Fluchtgefahr verhängt. Seine Frau bleibt auf freiem Fuß. Gegen das Paar wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung ermittelt. Die Frau drückte den Opfern am Freitag ihr Beileid aus.

Klitschko rät Bürgern von Kiew zum Verlassen der Stadt

Kiew (Kyjiw) - Bürgermeister Vitali Klitschko hat den Einwohnern Kiews am Freitag zum zeitweiligen Verlassen der Dreimillionenstadt geraten. 6.000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, schrieb Klitschko auf Telegram. Die Lage werde durch den strengen Winter verschärft. Russische Luftangriffe in der Nacht seien die bisher folgenschwersten für die Infrastruktur von Kiew gewesen, erwähnte Klitschko.

US-Politiker schießen sich auf Van der Bellen ein

Tallahassee (Florida)/Wien - Ein US-Kongressabgeordneter hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen wegen dessen vor Jahren getätigten Kopftuchsager wüst beschimpft. "Du kannst diesen Hijab nehmen und ihn Dir in Deinen liberalen, sozialistischen Hintern schieben!", schrieb der Republikaner Andy Ogles am Freitag auf X. Zuvor hatte sich bereits der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kritisch geäußert und Van der Bellen "Verantwortungslosigkeit" vorgeworfen.

Ministerin Plakolm hat geheiratet und heißt nun Bauer

Wien - Vom Namen Plakolm wird man sich in der österreichischen Innenpolitik ab kommender Woche verabschieden müssen. Denn Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) hat in den Weihnachtsfeiertagen standesamtlich geheiratet und den Namen ihres Mannes angenommen. Ab Montag wird sie als Claudia Bauer durchs Leben gehen, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.

Iran ortet Einflussnahme von USA und Israel auf Proteste

Teheran - Teheran wirft den USA und Israel eine direkte Einflussnahme auf die seit Tagen wachsende Protestbewegung im Iran vor. "Die Amerikaner und Israelis haben selbst gesagt, dass sie direkt in die Proteste im Iran eingreifen", sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi am Freitag während eines Besuchs im Libanon. "Sie versuchen, die friedlichen Proteste in spaltende und gewalttätige Proteste zu verwandeln." Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump ein US-Eingreifen angedroht.

Von der Leyen kündigt neues Hilfspaket für Syrien an

Damaskus - Das vom jahrelangen Bürgerkrieg gezeichnete Syrien kann auf zusätzliche Finanzhilfen der EU hoffen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei einem Besuch in Damaskus, für 2026 und 2027 sollten rund 620 Millionen Euro bereitgestellt werden. Unterdessen kam es in der syrischen Millionenstadt Aleppo nach einer kurzzeitigen Waffenruhe erneut zu schweren Kämpfen zwischen syrischen Regierungstruppen und kurdischen Kämpfern.

Neue Kampagne soll mehr Personal in Kindergärten bringen

Wien - Die Plätze in Kindergärten und Krippen wurden in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut, es gibt allerdings einen eklatanten Mangel an qualifiziertem Personal. Mit einer am Freitag präsentierten Kampagne will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) das Image des Berufs verbessern und neue Zielgruppen für die Arbeit in der Elementarpädagogik gewinnen. Ein Hebel sollen auch die im Herbst startenden neuen Ausbildungsangebote bei Berufsumstieg oder nach der Matura sein.

