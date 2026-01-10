EU-Staaten stimmen für Mercosur-Deal - Österreich geteilt

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ist das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten so gut wie unter Dach und Fach. Die Botschafter der 27 EU-Länder stimmten der Vereinbarung am Freitag mehrheitlich zu. Aus Österreich sind die Reaktionen gemischt: Wirtschaftsvertreter zeigen sich zufrieden, die Bauern und Umweltschützer sind enttäuscht.

Gesundheitsministerin will Privat-Medizin zurückdrängen

Wien - Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) wünscht sich mehr Solidarität im Gesundheitssektor. "Wir haben eine sehr starke Entwicklung in der Privatisierung im Gesundheitsbereich", sagte sie zur APA, es gelte, dieser Entwicklung "Einhalt zu gebieten". Gefordert sei eine Stärkung der öffentlichen Angebote, "um den privaten Sektor nicht noch größer werden zu lassen". Bei der Versorgung von ME/CFS-Patienten sieht sie alle Player an Bord, es gebe aber noch Handlungsbedarf.

Massenproteste im Iran am zweiten Abend in Folge

Teheran/Berlin/London - Im Iran haben am Freitagabend erneut massenhaft Menschen in verschiedenen Großstädten des Landes gegen die Regierung protestiert. Zu Aufmärschen kam es unter anderem in den Millionenmetropolen Teheran und Mashhad. Viel geteilte Videos in den sozialen Medien zeigten Menschenansammlungen an zentralen Plätzen. Unabhängig verifizieren ließen sich die Aufnahmen zunächst nicht. Auch das genaue Ausmaß der Demonstrationen war vorerst unklar.

Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seinen Gebietsanspruch auf Grönland bekräftigt und mit einer Bedrohung durch China und Russland gerechtfertigt. Die USA würden etwas mit Blick auf Grönland unternehmen, ob das gefalle oder nicht, sagte der Republikaner am Freitag im Weißen Haus. "Denn wenn wir es nicht machen, werden Russland oder China Grönland einnehmen, und wir wollen Russland oder China nicht als Nachbarn haben", betonte Trump.

Von der Leyen kündigt neues Hilfspaket für Syrien an

Damaskus - Das vom jahrelangen Bürgerkrieg gezeichnete Syrien kann auf zusätzliche Finanzhilfen der EU hoffen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei einem Besuch in Damaskus, für 2026 und 2027 sollten rund 620 Millionen Euro bereitgestellt werden. Unterdessen kam es in der syrischen Millionenstadt Aleppo nach einer kurzzeitigen Waffenruhe erneut zu schweren Kämpfen zwischen syrischen Regierungstruppen und kurdischen Kämpfern.

Selenskyj: Russland will unsere Städte im Winter ausschalten

Kiew (Kyjiw) - Nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj versucht Russland, mit schweren Luftangriffen mitten im Winter die großen Städte der Ukraine unbewohnbar zu machen. "Die Russen nutzen das Wetter, die Kältewelle, und versuchen, so viele unserer Energieanlagen wie möglich zu treffen", sagte er am Freitag in seiner abendlichen Videobotschaft. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko riet den Einwohnern unterdessen zum zeitweiligen Verlassen der Dreimillionenstadt.

US-Politiker schießen sich auf Van der Bellen ein

Tallahassee (Florida)/Wien - Ein US-Kongressabgeordneter hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen wegen dessen vor Jahren getätigten Kopftuchsager wüst beschimpft. "Du kannst diesen Hijab nehmen und ihn Dir in Deinen liberalen, sozialistischen Hintern schieben!", schrieb der Republikaner Andy Ogles am Freitag auf X. Zuvor hatte sich bereits der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kritisch geäußert und Van der Bellen "Verantwortungslosigkeit" vorgeworfen.

