Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seinen Gebietsanspruch auf Grönland bekräftigt und mit einer Bedrohung durch China und Russland gerechtfertigt. Die USA würden etwas mit Blick auf Grönland unternehmen, ob das gefalle oder nicht, sagte der Republikaner am Freitag im Weißen Haus. "Denn wenn wir es nicht machen, werden Russland oder China Grönland einnehmen, und wir wollen Russland oder China nicht als Nachbarn haben", betonte Trump.

Gesundheitsministerin will Privat-Medizin zurückdrängen

Wien - Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) wünscht sich mehr Solidarität im Gesundheitssektor. "Wir haben eine sehr starke Entwicklung in der Privatisierung im Gesundheitsbereich", sagte sie zur APA, es gelte, dieser Entwicklung "Einhalt zu gebieten". Gefordert sei eine Stärkung der öffentlichen Angebote, "um den privaten Sektor nicht noch größer werden zu lassen". Bei der Versorgung von ME/CFS-Patienten sieht sie alle Player an Bord, es gebe aber noch Handlungsbedarf.

Erneut Drohnenangriffe zwischen Russland und der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Wolgograd - Bei erneuten gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es in der Nacht auf Samstag Verletzte und Schäden gegeben. In der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Olexandr Hanscha drei Menschen verletzt - ein Mann in der Gebietshauptstadt Dnipro sowie ein Mann und eine Frau in der Großstadt Krywyj Rih. In Russland wurde laut Behörden ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen.

Syrische Truppen rücken laut Bericht in Aleppo vor

Aleppo - Bei den erneut ausgebrochenen Gefechten in der syrischen Millionenstadt Aleppo geraten kurdische Kämpfer Berichten zufolge zunehmend unter Druck der syrischen Regierungstruppen. Der arabische Sender Al-Jazeera meldete am Samstag unter Berufung auf eine syrische Militärquelle, dass die Truppen von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa im kurdisch geprägten Stadtteil Sheikh Maqsoud inzwischen 55 Prozent des Gebiets kontrollierten.

Massenproteste im Iran am zweiten Abend in Folge

Teheran/Berlin/London - Im Iran haben am Freitagabend erneut massenhaft Menschen in verschiedenen Großstädten des Landes gegen die Regierung protestiert. Zu Aufmärschen kam es unter anderem in den Millionenmetropolen Teheran und Mashhad. Viel geteilte Videos in den sozialen Medien zeigten Menschenansammlungen an zentralen Plätzen. Unabhängig verifizieren ließen sich die Aufnahmen zunächst nicht. Auch das genaue Ausmaß der Demonstrationen war vorerst unklar.

18-Jähriger in Kärnten von Jugendlichem mit Messer verletzt

Klagenfurt - Ein 16-Jähriger soll am späten Freitagnachmittag beim Klagenfurter Hauptbahnhof einen 18-Jährigen mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Dem Angriff war ein Streit zwischen mehreren männlichen Personen vorausgegangen, berichtete die Polizei. Der Syrer wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, sein 16-jähriger Landsmann wurde festgenommen.

Neunjähriger in Oberösterreich auf Gehsteig niedergefahren

Katsdorf - Ein neunjähriger Bub ist am Freitag in Katsdorf (Bez. Perg) auf dem Gehsteig von einem Auto niedergefahren und verletzt worden. Die 18-jährige Lenkerin dürfte am Steuer kurz eingenickt sein. Dadurch kam der Wagen von der Straße ab, geriet auf den Gehsteig und erfasste den Buben. Danach prallte er noch gegen eine Mauer und überschlug sich. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Die beiden Verletzten wurden in Linzer Spitäler gebracht, informierte die Polizei.

Grünes Licht für weitere 7.500 Starlink-Satelliten

USA/Hawthorne - Das Raumfahrtunternehmen des umstrittenen Milliardärs Elon Musk, SpaceX, hat die Genehmigung für den Start von 7.500 weiteren Starlink-Satelliten der zweiten Generation erhalten. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der genehmigten Satelliten auf 15.000, wie die US-Kommunikationsbehörde FCC am Freitag mitteilte. "Diese Genehmigung der FCC ist eine entscheidende Wende, um Dienste der nächsten Generation zu ermöglichen", sagte der FCC-Vorsitzende Brendan Carr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red