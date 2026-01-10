Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seinen Gebietsanspruch auf Grönland bekräftigt und mit einer Bedrohung durch China und Russland gerechtfertigt. Die USA würden etwas mit Blick auf Grönland unternehmen, ob das gefalle oder nicht, sagte der Republikaner am Freitag im Weißen Haus. "Denn wenn wir es nicht machen, werden Russland oder China Grönland einnehmen, und wir wollen Russland oder China nicht als Nachbarn haben", betonte Trump.

Gesundheitsministerin will Privat-Medizin zurückdrängen

Wien - Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) wünscht sich mehr Solidarität im Gesundheitssektor. "Wir haben eine sehr starke Entwicklung in der Privatisierung im Gesundheitsbereich", sagte sie zur APA, es gelte, dieser Entwicklung "Einhalt zu gebieten". Gefordert sei eine Stärkung der öffentlichen Angebote, "um den privaten Sektor nicht noch größer werden zu lassen". Bei der Versorgung von ME/CFS-Patienten sieht sie alle Player an Bord, es gebe aber noch Handlungsbedarf.

59-Jähriger starb bei Wohnungsbrand in Kärnten

Feldkirchen - Ein Wohnungsbrand im Kärntner Feldkirchen hat in der Nacht auf Samstag ein Todesopfer gefordert. Der 59-jährige Mieter der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses wurde von der Feuerwehr leblos aufgefunden, berichtete die Polizei. Die herbeigerufene Rettung versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Ihm konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Über die Brandursache war vorerst nichts bekannt.

Am zweiten Abend in Folge Massenproteste im Iran

Teheran/Berlin/London - Im Iran hat es am Freitagabend den zweiten Abend in Folge Massenproteste gegen die Regierung gegeben. Zu Aufmärschen kam es unter anderem in den Millionenmetropolen Teheran und Mashhad. Das genaue Ausmaß der Demonstrationen war vorerst unklar. Wegen der landesweiten Internetsperre drangen nur wenige Aufnahmen nach außen. US-Präsident Donald Trump warnte unterdessen die iranische Regierung erneut, dass die USA eingreifen würden, falls Menschen getötet werden.

Syrische Truppen rücken laut Bericht in Aleppo vor

Aleppo - Bei den erneut ausgebrochenen Gefechten in der syrischen Millionenstadt Aleppo geraten kurdische Kämpfer Berichten zufolge zunehmend unter Druck der syrischen Regierungstruppen. Der arabische Sender Al-Jazeera meldete am Samstag unter Berufung auf eine syrische Militärquelle, dass die Truppen von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa im kurdisch geprägten Stadtteil Sheikh Maqsoud inzwischen 55 Prozent des Gebiets kontrollierten.

Erneut Drohnenangriffe zwischen Russland und der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Wolgograd - Bei erneuten gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es in der Nacht auf Samstag Verletzte und Schäden gegeben. In der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Olexandr Hanscha drei Menschen verletzt - ein Mann in der Gebietshauptstadt Dnipro sowie ein Mann und eine Frau in der Großstadt Krywyj Rih. In Russland wurde laut Behörden ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen.

Frontalzusammenstoß mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut

Leogang - Ein schwer alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend in Leogang (Pinzgau) in einen Frontalzusammenstoß verwickelt gewesen, bei dem fünf Personen verletzt worden sind. Der 26-Jährige aus Saalfelden dürfte seinen Wagen verrissen haben und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines Belgiers. Dabei wurden der Einheimische und seine Freundin sowie die Frau und die beiden Kinder des Belgiers verletzt. Der Alkotest beim Saalfeldener ergab knapp zwei Promille, so die Polizei.

Bahnverkehr in Deutschland läuft schleppend an

Hamburg - Der Bahnverkehr in Norddeutschland war am Samstag infolge des Wintersturms "Elli" weiterhin stark eingeschränkt. Die ersten Fernzüge auf der Strecke von Berlin über Hannover ins Ruhrgebiet sollten ab 10.00 Uhr wieder fahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Weitere Verbindungen sollten im Laufe des Tages folgen, bei einigen Strecken werde es jedoch noch länger dauern, hieß es.

