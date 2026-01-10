Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seinen Gebietsanspruch auf Grönland bekräftigt und mit einer Bedrohung durch China und Russland gerechtfertigt. Die USA würden etwas mit Blick auf Grönland unternehmen, ob das gefalle oder nicht, sagte der Republikaner am Freitag im Weißen Haus. "Denn wenn wir es nicht machen, werden Russland oder China Grönland einnehmen, und wir wollen Russland oder China nicht als Nachbarn haben", betonte Trump.

Gesundheitsministerin will Privat-Medizin zurückdrängen

Wien - Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) wünscht sich mehr Solidarität im Gesundheitssektor. "Wir haben eine sehr starke Entwicklung in der Privatisierung im Gesundheitsbereich", sagte sie zur APA, es gelte, dieser Entwicklung "Einhalt zu gebieten". Gefordert sei eine Stärkung der öffentlichen Angebote, "um den privaten Sektor nicht noch größer werden zu lassen". Bei der Versorgung von ME/CFS-Patienten sieht sie alle Player an Bord, es gebe aber noch Handlungsbedarf.

Lkw-Brand: Tauernautobahn-Tunnel bleibt länger gesperrt

Werfen/Golling - Nach dem Lkw-Brand im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn in Salzburg am Freitagabend bleibt der Tunnel längere Zeit gesperrt. Bei einer ersten Begutachtung seien zum Teil massive Schäden auf den ersten 100 Metern des Tunnels festgestellt worden, sagte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl Samstagmittag zur APA. Neben einer genauen Schadenserhebung werde nun geprüft, welche alternativen Verkehrsführungen möglich seien. Schon am Samstag gab es massive Staus.

Offizielles Oberösterreich gedenkt Josef Ratzenböck

Linz - Mit einer gemeinsamen Trauersitzung von Landesregierung und Landtag hat das offizielle Oberösterreich am Samstag Abschied vom verstorbenen Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck genommen. Die Spitzen der Landespolitik würdigten den Verstorbenen als authentischen Volksvertreter, als verbindenden Charakter und überzeugten Europäer.

59-Jähriger starb bei Wohnungsbrand in Kärnten

Feldkirchen - Ein Wohnungsbrand im Kärntner Feldkirchen hat in der Nacht auf Samstag ein Todesopfer gefordert. Der 59-jährige Mieter der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses wurde von der Feuerwehr leblos aufgefunden, berichtete die Polizei. Die herbeigerufene Rettung versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Ihm konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Über die Brandursache war vorerst nichts bekannt.

Am zweiten Abend in Folge Massenproteste im Iran

Teheran/Berlin/London - Im Iran hat es am Freitagabend den zweiten Abend in Folge Massenproteste gegen die Regierung gegeben. Zu Aufmärschen kam es unter anderem in den Millionenmetropolen Teheran und Mashhad. Das genaue Ausmaß der Demonstrationen war vorerst unklar. Wegen der landesweiten Internetsperre drangen nur wenige Aufnahmen nach außen. US-Präsident Donald Trump warnte unterdessen die iranische Regierung erneut, dass die USA eingreifen würden, falls Menschen getötet werden.

Syrische Armee verkündet Kontrolle über Aleppo

Aleppo - Nach tagelangen Kämpfen mit kurdischen Truppen in der syrischen Stadt Aleppo hat die syrische Armee nach eigenen Angaben die gesamte Stadt wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Reporter der Nachrichtenagentur AFP hörten jedoch auch am Samstag früh weiterhin Schüsse im umkämpften Stadtteil Sheikh Maqsoud. Kurdische Kämpfer wiesen die Armeeangaben zurück und erklärten, in dem Viertel gebe es weiterhin Straßenkämpfe.

Erneut Drohnenangriffe zwischen Russland und der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Wolgograd - Bei erneuten gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es in der Nacht auf Samstag Verletzte und Schäden gegeben. In der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Olexandr Hanscha drei Menschen verletzt - ein Mann in der Gebietshauptstadt Dnipro sowie ein Mann und eine Frau in der Großstadt Krywyj Rih. In Russland wurde laut Behörden ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red