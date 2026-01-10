Lkw-Brand: Tauernautobahn-Tunnel bleibt länger gesperrt

Werfen/Golling - Nach dem Lkw-Brand im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn in Salzburg am Freitagabend bleibt der Tunnel längere Zeit gesperrt. Bei einer ersten Begutachtung seien zum Teil massive Schäden auf den ersten 100 Metern des Tunnels festgestellt worden, sagte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl Samstagmittag zur APA. Neben einer genauen Schadenserhebung werde nun geprüft, welche alternativen Verkehrsführungen möglich seien. Schon am Samstag gab es massive Staus.

Iran - AUA setzt Flüge nach Teheran vorläufig aus

Schwechat/Wien/Teheran - Angesichts der anhaltenden Unruhen im Iran mit Massenprotesten in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten des Landes mit bisher vermutlich mehr als 200 Toten haben die Austrian Airlines (AUA) aus Sicherheitsgründen ihre Flüge in die Islamische Republik vorerst bis kommenden Dienstag gestoppt. Das berichtete das Online-Portal austrianwings am Samstag.

Revolutionsgarden drohen Protestierenden im Iran

Teheran/Berlin/London - Im Iran drohen die Revolutionsgarden mit der Niederschlagung der anhaltenden Proteste gegen die Führung. Die Wahrung der Sicherheit sei eine "rote Linie", erklärten sie am Samstag im Staatsfernsehen. Es sei inakzeptabel, dass die gegenwärtige Lage anhalte. Das Militär, das dem geistlichen und politischen Oberhaupt Aytollah Ali Khamenei untersteht, teilte mit, es werde die nationalen Interessen, die strategische Infrastruktur und das öffentliche Eigentum schützen.

Syrische Armee verkündet Kontrolle über Aleppo

Aleppo - Nach tagelangen Kämpfen mit kurdischen Truppen in der syrischen Stadt Aleppo hat die syrische Armee nach eigenen Angaben die gesamte Stadt wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Reporter der Nachrichtenagentur AFP hörten jedoch auch am Samstag früh weiterhin Schüsse im umkämpften Stadtteil Sheikh Maqsoud. Kurdische Kämpfer wiesen die Armeeangaben zurück und erklärten, in dem Viertel gebe es weiterhin Straßenkämpfe.

Erneut Drohnenangriffe zwischen Russland und der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Wolgograd - Bei erneuten gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es in der Nacht auf Samstag Verletzte und Schäden gegeben. In der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Olexandr Hanscha drei Menschen verletzt - ein Mann in der Gebietshauptstadt Dnipro sowie ein Mann und eine Frau in der Großstadt Krywyj Rih. In Russland wurde laut Behörden ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen.

59-Jähriger starb bei Wohnungsbrand in Kärnten

Feldkirchen - Ein Wohnungsbrand im Kärntner Feldkirchen hat in der Nacht auf Samstag ein Todesopfer gefordert. Der 59-jährige Mieter der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses wurde von der Feuerwehr leblos aufgefunden, berichtete die Polizei. Die herbeigerufene Rettung versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Ihm konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Als Brandursache wurde eine brennende Zigarette festgestellt.

Offizielles Oberösterreich gedenkt Josef Ratzenböck

Linz - Mit einer gemeinsamen Trauersitzung von Landesregierung und Landtag hat das offizielle Oberösterreich am Samstag Abschied vom verstorbenen Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck genommen. Die Spitzen der Landespolitik würdigten den Verstorbenen als authentischen Volksvertreter, als verbindenden Charakter und überzeugten Europäer.

Frontalzusammenstoß mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut

Leogang - Ein schwer alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend in Leogang (Pinzgau) in einen Frontalzusammenstoß verwickelt gewesen, bei dem fünf Personen verletzt worden sind. Der 26-Jährige aus Saalfelden dürfte seinen Wagen verrissen haben und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines Belgiers. Dabei wurden der Einheimische und seine Freundin sowie die Frau und die beiden Kinder des Belgiers verletzt. Der Alkotest beim Saalfeldener ergab knapp zwei Promille, so die Polizei.

