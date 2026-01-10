Lkw-Brand: Tauernautobahn-Tunnel bleibt länger gesperrt

Werfen/Golling - Nach dem Lkw-Brand im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn in Salzburg am Freitagabend bleibt der Tunnel längere Zeit gesperrt. Bei einer ersten Begutachtung seien zum Teil massive Schäden auf den ersten 100 Metern des Tunnels festgestellt worden, sagte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl Samstagmittag zur APA. Neben einer genauen Schadenserhebung werde nun geprüft, welche alternativen Verkehrsführungen möglich seien. Schon am Samstag gab es massive Staus.

Revolutionsgarden drohen Protestierenden im Iran

Teheran/Berlin/London - Im Iran drohen die Revolutionsgarden mit der Niederschlagung der anhaltenden Proteste gegen die Führung. Die Wahrung der Sicherheit sei eine "rote Linie", erklärten sie am Samstag im Staatsfernsehen. Es sei inakzeptabel, dass die gegenwärtige Lage anhalte. Das Militär, das dem geistlichen und politischen Oberhaupt Aytollah Ali Khamenei untersteht, teilte mit, es werde die nationalen Interessen, die strategische Infrastruktur und das öffentliche Eigentum schützen.

Iran - AUA setzt Flüge nach Teheran vorläufig aus

Schwechat/Wien/Teheran - Angesichts der anhaltenden Unruhen im Iran mit Massenprotesten in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten des Landes mit bisher vermutlich mehr als 200 Toten haben die Austrian Airlines (AUA) aus Sicherheitsgründen ihre Flüge in die Islamische Republik vorerst bis kommenden Dienstag gestoppt. Das berichtete das Online-Portal austrianwings am Samstag.

Syriens Armee verkündet Kontrollübernahme in Aleppo

Aleppo - Nach tagelangen Kämpfen mit kurdischen Truppen in der syrischen Stadt Aleppo hat die syrische Armee nach eigenen Angaben die gesamte Stadt wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Reporter der Nachrichtenagentur AFP hörten jedoch auch am Samstagnachmittag weiterhin Schüsse im umkämpften Stadtteil Sheikh Maqsoud. Kurdische Kämpfer dementierten die Angaben der Armee.

Erneut Drohnenangriffe zwischen Russland und der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Wolgograd - Bei Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es in der Nacht auf Samstag Verletzte und Schäden gegeben. In der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Olexandr Hanscha drei Menschen verletzt. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff das Öllager Schutowskaja in der südrussischen Oblast Wolgograd getroffen. Das Gebiet grenzt nicht an die Ukraine, sondern liegt weiter im russischen Hinterland.

59-Jähriger starb bei Wohnungsbrand in Kärnten

Feldkirchen - Ein Wohnungsbrand im Kärntner Feldkirchen hat in der Nacht auf Samstag ein Todesopfer gefordert. Der 59-jährige Mieter der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses wurde von der Feuerwehr leblos aufgefunden, berichtete die Polizei. Die herbeigerufene Rettung versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Ihm konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Als Brandursache wurde eine brennende Zigarette festgestellt.

Offizielles Oberösterreich gedenkt Josef Ratzenböck

Linz - Mit einer gemeinsamen Trauersitzung von Landesregierung und Landtag hat das offizielle Oberösterreich am Samstag Abschied vom verstorbenen Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck genommen. Die Spitzen der Landespolitik würdigten den Verstorbenen als authentischen Volksvertreter, als verbindenden Charakter und überzeugten Europäer.

Salzburg wird Personalpaket für Landeskliniken doch umsetzen

Anthering - Die Salzburger Landesregierung wird das fix und fertig ausverhandelte und dann aus budgetären Gründen nicht umgesetzte Struktur- und Gehaltspaket für die Spitalsbediensteten nun doch realisieren, aber schrittweise über drei Jahre. Heuer sollen die ersten Maßnahmen mit einem Volumen von zwei Millionen Euro umgesetzt werden. Das ist eines der Ergebnisse einer zweitägigen Regierungsklausur, die am Samstag bei einem Mediengespräch vorgestellt wurden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red