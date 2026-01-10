Revolutionsgarden drohen Protestierenden im Iran

Teheran/Berlin/London - Im Iran drohen die Revolutionsgarden mit der Niederschlagung der anhaltenden Proteste gegen die Führung. Die Wahrung der Sicherheit sei eine "rote Linie", erklärten sie am Samstag im Staatsfernsehen. Es sei inakzeptabel, dass die gegenwärtige Lage anhalte. Der Geheimdienst der Revolutionsgarden nahm einen Ausländer fest, der verdächtigt wird, für Israel spioniert zu haben, berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur TASNIM am Samstag.

Fidesz-Parteitag mit Orb�n zündet Wahlkampfturbo

Budapest - Mit ihrem 31. Parteitag hat die ungarische rechtsnationale Regierungspartei Fidesz am Samstag in Budapest die heiße Phase ihres Wahlkampfes für die Parlamentswahlen eröffnet, die im April erwartet werden. In seiner Rede vor den Delegierten erklärte Orb�n, er sei nach 20 Jahren im Amt des Ministerpräsidenten weiter bereit, diese Aufgabe zu erfüllen. Es gebe in Ungarn neben Fidesz keine politische Gemeinschaft, die für ein Regieren geeignet wäre, so der Premier.

SPÖ will keine Personaldiskussion führen

Gumpoldskirchen/Wien - Die SPÖ-Spitze ist am Samstag in Gumpoldskirchen zu einer Neujahrsklausur zusammengetroffen. Dabei seien inhaltliche Pflöcke eingeschlagen worden, hieß es danach in einer Pressemitteilung. An Parteichef Andreas Babler soll hingegen nicht gerüttelt worden sein, wie dieser selbst sowie andere Parteigranden gegenüber Journalisten betonten. Es gebe keine Personaldiskussion, diese werde ausschließlich von Medien geführt. Er sehe sich "ganz fest" im Sattel, erklärte Babler dem ORF.

Syriens Armee räumt letztes Kurden-Viertel in Aleppo

Aleppo - Nach dem Scheitern einer Waffenruhe hat die syrische Armee damit begonnen, das letzte von Kurden gehaltene Viertel in Aleppo zu räumen. Dutzende kurdische Kämpfer hätten die zweitgrößte Stadt Syriens verlassen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag aus Sicherheitskreisen. Später wurden Reuters-Reportern zufolge mehr als 100 Männer, die als Mitglieder der kurdischen Sicherheitskräfte Asayisch identifiziert wurden und sich ergeben hatten, mit Bussen abtransportiert.

Selenskyj: Verhandeln mit USA über Rahmen für Kriegsende

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Wolgograd - Die Ukraine und die USA verhandeln nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Bedingungen für eine Beendigung des Krieges. Chefunterhändler Rustem Umjerow habe am Samstag mit US-Vertretern gesprochen, schrieb Selenskyj auf Telegram. "Wir tauschen uns fast jeden Tag mit der amerikanischen Seite aus." Unterdessen gingen die Kampfhandlungen weiter. Bei einem Bombenangriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk wurden nach Behördenangaben sieben Zivilisten verletzt.

Bahnverkehr in Deutschland weiter behindert

Hamburg - Aufgrund des heftigen Wintereinbruchs fällt der Bahnverkehr auf mehreren wichtigen norddeutschen Fernverkehrsstrecken noch bis voraussichtlich Sonntag aus. Betroffen sind unter anderem die Ost-West-Verbindung Berlin-Hannover-Ruhrgebiet und die wichtige Nord-Süd-Strecke von Hamburg über Hannover nach Frankfurt, wie eine Bahn-Sprecherin am Samstag mitteilte.

Lawinengefahr steigt in Tirol und Vorarlberg

Innsbruck/Bregenz - Mit dem Neuschnee ist am Wochenende in Tirol und Vorarlberg die Lawinengefahr weiter angestiegen. Für Teile der beiden Bundesländer wurde vom Lawinenwarndienst die Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala ausgegeben. In den Regionen Silvretta, Verwall, Lechtaler und Allgäuer Alpen herrsche damit "große Gefahr", hieß es am Samstag seitens des Landes Tirol. Die Verantwortlichen appellierten daher an Wintersportler, im freien Gelände zurückhaltend zu agieren.

Salzburg wird Personalpaket für Landeskliniken doch umsetzen

Anthering - Die Salzburger Landesregierung wird das fix und fertig ausverhandelte und dann aus budgetären Gründen nicht umgesetzte Struktur- und Gehaltspaket für die Spitalsbediensteten nun doch realisieren, aber schrittweise über drei Jahre. Heuer sollen die ersten Maßnahmen mit einem Volumen von zwei Millionen Euro umgesetzt werden. Das ist eines der Ergebnisse einer zweitägigen Regierungsklausur, die am Samstag bei einem Mediengespräch vorgestellt wurden.

