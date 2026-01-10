Revolutionsgarden drohen Protestierenden im Iran

Teheran/Berlin/London - US-Präsident Donald Trump hat den Demonstranten im Iran die Unterstützung der USA zugesichert. "Der Iran schaut auf die FREIHEIT, vielleicht wie nie zuvor. Die USA stehen bereit zu helfen!!!", schrieb Trump am Samstag in sozialen Medien. Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor eine Verschärfung ihres Vorgehens gegen die größten regierungsfeindlichen Demonstrationen seit Jahren angedeutet. Die Wahrung der Sicherheit sei eine "rote Linie", warnten sie im Staatsfernsehen.

US-Militär: Groß angelegte Angriffe gegen IS in Syrien

Washington - Die USA und verbündete Streitkräfte haben am Samstag in Syrien "groß angelegte" Angriffe gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geflogen. "Die heutigen Angriffe richteten sich gegen den IS in ganz Syrien" und seien Teil des Einsatzes "Hawkeye Strike", teilte das US-Regionalkommando CENTCOM im Onlinedienst X mit. Dies sei eine "direkte Reaktion" auf einen "tödlichen IS-Angriff", bei dem in Palmyra zwei US-Soldaten und ihr Übersetzer getötet worden waren.

Fidesz-Parteitag mit Orb�n zündet Wahlkampfturbo

Budapest - Mit ihrem 31. Parteitag hat die ungarische rechtsnationale Regierungspartei Fidesz am Samstag in Budapest die heiße Phase ihres Wahlkampfes für die Parlamentswahlen eröffnet, die im April erwartet werden. In seiner Rede vor den Delegierten erklärte Orb�n, er sei nach 20 Jahren im Amt des Ministerpräsidenten weiter bereit, diese Aufgabe zu erfüllen. Es gebe in Ungarn neben Fidesz keine politische Gemeinschaft, die für ein Regieren geeignet wäre, so der Premier.

Crans-Montana - Bar-Betreiber räumt verschlossene Tür ein

Crans-Montana/Genf - Nach der verheerenden Brandkatastrophe bei einer Silvester-Party im Schweizer Skiort Crans-Montana hat der Betreiber der Bar angegeben, dass eine "Servicetür" von innen verschlossen gewesen sei. Bei seiner Vernehmung am Freitag durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis erklärte der Mann laut französischen und Schweizer Medienberichten, er habe diese Tür nach dem Brand von außen aufgebrochen, weil sie "von innen verriegelt" gewesen sei.

SPÖ will keine Personaldiskussion führen

Gumpoldskirchen/Wien - Die SPÖ-Spitze ist am Samstag in Gumpoldskirchen zu einer Neujahrsklausur zusammengetroffen. Dabei seien inhaltliche Pflöcke eingeschlagen worden, hieß es danach in einer Pressemitteilung. An Parteichef Andreas Babler soll hingegen nicht gerüttelt worden sein, wie dieser selbst sowie andere Parteigranden gegenüber Journalisten betonten. Es gebe keine Personaldiskussion, diese werde ausschließlich von Medien geführt. Er sehe sich "ganz fest" im Sattel, erklärte Babler dem ORF.

Superman-Heft für 15 Millionen Dollar verkauft

New York - Ein Superman-Comic-Heft von 1938, das damals 10 Cent kostete, hat einen Millionen-Rekord aufgestellt. Das Heft wurde für 15 Millionen Dollar (12,77 Mio. Euro) von einem Sammler gekauft, der anonym bleiben wollte, wie das New Yorker Unternehmen Metropolis Collectibles/ComicConnect mitteilte.

Bahnverkehr in Deutschland weiter behindert

Hamburg - Aufgrund des heftigen Wintereinbruchs fällt der Bahnverkehr auf mehreren wichtigen norddeutschen Fernverkehrsstrecken noch bis voraussichtlich Sonntag aus. Betroffen sind unter anderem die Ost-West-Verbindung Berlin-Hannover-Ruhrgebiet und die wichtige Nord-Süd-Strecke von Hamburg über Hannover nach Frankfurt, wie eine Bahn-Sprecherin am Samstag mitteilte.

Lawinengefahr steigt in Tirol und Vorarlberg

Innsbruck/Bregenz - Mit dem Neuschnee ist am Wochenende in Tirol und Vorarlberg die Lawinengefahr weiter angestiegen. Für Teile der beiden Bundesländer wurde vom Lawinenwarndienst die Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala ausgegeben. In den Regionen Silvretta, Verwall, Lechtaler und Allgäuer Alpen herrsche damit "große Gefahr", hieß es am Samstag seitens des Landes Tirol. Die Verantwortlichen appellierten daher an Wintersportler, im freien Gelände zurückhaltend zu agieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red