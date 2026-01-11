Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu

Teheran/Berlin/London - US-Präsident Donald Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die autoritäre Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. "Der Iran strebt nach FREIHEIT, vielleicht wie nie zuvor. Die USA sind bereit zu helfen!!!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Wie die Hilfe aussehen soll, ist unklar. Die "New York Times" meldete unter Berufung auf US-Beamte, Trump sei in den vergangenen Tagen über neue Optionen für Militärschläge im Iran informiert worden.

Kurden nach tagelangen Gefechten zu Abzug aus Aleppo bereit

Aleppo - Nach tagelangen Gefechten gegen Regierungstruppen in Aleppo haben sich die kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) bereit erklärt, ihre Kämpfer aus der Großstadt abzuziehen. "Wir haben eine Einigung erzielt, die zu einer Waffenruhe geführt hat", erklärten die SDF am Sonntag. Die Vereinbarung stelle "die Evakuierung der Märtyrer, Verwundeten, eingeschlossenen Zivilisten und Kämpfer aus den Stadtvierteln Ashrafieh und Sheikh Maqsoud" sicher.

Hafenecker sieht Aufklärungsinteresse bei U-Ausschuss

Wien - Der freiheitliche Fraktionsführer im Pilnacek-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, ortet auch bei anderen Parteien "echtes Interesse" an Aufklärung - mit Ausnahme der ÖVP. "Am liebsten wäre mir, wir würden herausfinden, dass alles in Ordnung war", sagte er im APA-Interview - "aber die Aktenlage gibt es jetzt schon nicht her." Ein U-Ausschuss zur Coronazeit werde mit Sicherheit kommen, versprach Hafenecker. Möglicherweise aber nicht mit ihm als Fraktionsführer.

In Los Angeles werden die Golden Globes verliehen

Hollywood - In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles zum 83. Mal die Golden Globes verliehen. Als Favorit bei der nach den Oscars wichtigsten Filmpreisgala geht dabei der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio ins Rennen. Dieser kann ganze neun Nominierungen vorweisen. Das norwegische Familiendrama "Sentimental Value" von Joachim Trier folgt mit immerhin acht Gewinnchancen.

US-Militär: Groß angelegte Angriffe gegen IS in Syrien

Washington - Die USA und verbündete Streitkräfte haben am Samstag in Syrien "groß angelegte" Angriffe gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geflogen. "Die heutigen Angriffe richteten sich gegen den IS in ganz Syrien" und seien Teil des Einsatzes "Hawkeye Strike", teilte das US-Regionalkommando CENTCOM im Onlinedienst X mit. Dies sei eine "direkte Reaktion" auf einen "tödlichen IS-Angriff", bei dem in Palmyra zwei US-Soldaten und ihr Übersetzer getötet worden waren.

SPÖ will keine Personaldiskussion führen

Gumpoldskirchen/Wien - Die SPÖ-Spitze ist am Samstag in Gumpoldskirchen zu einer Neujahrsklausur zusammengetroffen. Dabei seien inhaltliche Pflöcke eingeschlagen worden, hieß es danach in einer Pressemitteilung. An Parteichef Andreas Babler soll hingegen nicht gerüttelt worden sein, wie dieser selbst sowie andere Parteigranden gegenüber Journalisten betonten. Es gebe keine Personaldiskussion, diese werde ausschließlich von Medien geführt. Er sehe sich "ganz fest" im Sattel, erklärte Babler dem ORF.

Fidesz-Parteitag mit Orb�n zündet Wahlkampfturbo

Budapest - Mit ihrem 31. Parteitag hat die ungarische rechtsnationale Regierungspartei Fidesz am Samstag in Budapest die heiße Phase ihres Wahlkampfes für die Parlamentswahlen eröffnet, die im April erwartet werden. In seiner Rede vor den Delegierten erklärte Orb�n, er sei nach 20 Jahren im Amt des Ministerpräsidenten weiter bereit, diese Aufgabe zu erfüllen. Es gebe in Ungarn neben Fidesz keine politische Gemeinschaft, die für ein Regieren geeignet wäre, so der Premier.

Crans-Montana - Bar-Betreiber räumt verschlossene Tür ein

Crans-Montana/Genf - Nach der verheerenden Brandkatastrophe bei einer Silvester-Party im Schweizer Skiort Crans-Montana hat der Betreiber der Bar angegeben, dass eine "Servicetür" von innen verschlossen gewesen sei. Bei seiner Vernehmung am Freitag durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis erklärte der Mann laut französischen und Schweizer Medienberichten, er habe diese Tür nach dem Brand von außen aufgebrochen, weil sie "von innen verriegelt" gewesen sei.

red