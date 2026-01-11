Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu

Teheran/Berlin/London - US-Präsident Donald Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die autoritäre Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. "Der Iran strebt nach FREIHEIT, vielleicht wie nie zuvor. Die USA sind bereit zu helfen!!!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Wie die Hilfe aussehen soll, ist unklar. Die "New York Times" meldete unter Berufung auf US-Beamte, Trump sei in den vergangenen Tagen über neue Optionen für Militärschläge im Iran informiert worden.

Eine Tote nach nächtlichen Drohnenangriffen in Russland

Woronesch - In der westrussischen Region Woronesch ist nach Behördenangaben eine Frau an den Folgen eines nächtlichen ukrainischen Drohnenangriffs gestorben. "Zu unserem großen Bedauern ist in der Nacht eine junge Frau auf der Intensivstation gestorben, die Verletzungen durch auf ein Wohnhaus gefallene Drohnentrümmer erlitten hat", erklärte Gouverneur Alexander Gussew am Sonntag auf Telegram. Eine Frau liege im Spital, zwei Verletzte seien nach ambulanter Behandlung entlassen worden.

Österreicher für härteren Asyl-Kurs

Wien - Die Österreicher unterstützen mit großer Mehrheit einen schärferen Kurs gegenüber Flüchtlingen. Das legt zumindest der vom Innenministerium in Auftrag gegebene "Themenmonitor" nahe, für den das Institut IPSOS mehr als 1.200 Personen befragt hat. Demnach wollen die Österreicher, dass Personen, die über Schlepper ins Land gekommen sind, keinen Asylantrag stellen können. Ferner befürwortet man die Verpflichtung zu gemeinnützigen Arbeiten.

US-Proteste nach Tötung einer Frau durch ICE-Beamten

Minneapolis (Minnesota) - In Minneapolis haben tausende Menschen gegen die tödlichen Schüsse eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Autofahrerin demonstriert. Sie riefen am Samstag den Namen von Renee Good, die am Mittwoch erschossen worden war, und forderten ICE auf, die Stadt zu verlassen. Laut Organisatoren waren landesweit mehr als 1.000 Proteste geplant.

Kurden nach tagelangen Gefechten zu Abzug aus Aleppo bereit

Aleppo - Nach tagelangen Gefechten gegen Regierungstruppen in Aleppo haben sich die kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) bereit erklärt, ihre Kämpfer aus der Großstadt abzuziehen. "Wir haben eine Einigung erzielt, die zu einer Waffenruhe geführt hat", erklärten die SDF am Sonntag. Die Vereinbarung stelle "die Evakuierung der Märtyrer, Verwundeten, eingeschlossenen Zivilisten und Kämpfer aus den Stadtvierteln Ashrafieh und Sheikh Maqsoud" sicher.

Hafenecker sieht Aufklärungsinteresse bei U-Ausschuss

Wien - Der freiheitliche Fraktionsführer im Pilnacek-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, ortet auch bei anderen Parteien "echtes Interesse" an Aufklärung - mit Ausnahme der ÖVP. "Am liebsten wäre mir, wir würden herausfinden, dass alles in Ordnung war", sagte er im APA-Interview - "aber die Aktenlage gibt es jetzt schon nicht her." Ein U-Ausschuss zur Coronazeit werde mit Sicherheit kommen, versprach Hafenecker. Möglicherweise aber nicht mit ihm als Fraktionsführer.

In Los Angeles werden die Golden Globes verliehen

Hollywood - In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles zum 83. Mal die Golden Globes verliehen. Als Favorit bei der nach den Oscars wichtigsten Filmpreisgala geht dabei der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio ins Rennen. Dieser kann ganze neun Nominierungen vorweisen. Das norwegische Familiendrama "Sentimental Value" von Joachim Trier folgt mit immerhin acht Gewinnchancen.

Bundesheer erhält neue Hubschrauber, Panzer und Lkw

Wien - Das Verteidigungsministerium hat am Sonntag seine Modernisierungspläne für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Auf Basis des mehrjährigen Aufbauplans sollen gezielte Beschaffungen in den Bereichen Ausrüstung, Mobilität, Schutz, Führung und Infrastruktur umgesetzt werden, hieß es in einer Aussendung. Der Bogen spannt sich dabei von neuen Tarnanzügen bis zu Helikoptern und Panzern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red