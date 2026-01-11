Iran droht mit Gegenangriff auf Israel und US-Basen

Teheran/Jerusalem - Nach militärischen Drohungen von US-Präsident Donald Trump hat der iranische Parlamentspräsident den USA mit Vergeltung gedroht. "Im Falle eines militärischen Angriffs durch die USA werden sowohl das besetzte Gebiet als auch die Zentren des US-Militärs und die Schifffahrt unsere legitimen Ziele sein", sagte Mohammad Baqer Qalibaf am Sonntag in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede.

Drei Schwerverletzte bei Geisterfahrerunfall in NÖ

Langenzersdorf - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Geisterfahrer sind am Samstagabend auf der A22 bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) drei Personen schwer verletzt worden. Ein 88-jähriger Autolenker war von der S1 kommend auf die A22, Richtungsfahrbahn Stockerau, in die falsche Fahrtrichtung aufgefahren. Wenig später kam es zu einer Frontalkollision mit dem Auto eines 67-jährigen Lenkers, der Richtung Stockerau unterwegs war.

WKÖ-Chefin Schultz will günstigeren Strompreis für Industrie

Wien - Am kommenden Mittwoch präsentiert die Bundesregierung ihre Industriestrategie, im Vorfeld werden bereits die ersten Begehrlichkeiten bekannt. Wie schon zuvor die Grünen fordert Wirtschaftskammer-Chefin Martha Schultz einen niedrigeren Strompreis für die Konzerne. "Ohne wettbewerbsfähige Strompreise kann es keine ernst zu nehmende Industriestrategie geben", sagte sie zur "Kronen Zeitung".

Kurden nach tagelangen Gefechten zu Abzug aus Aleppo bereit

Aleppo - Nach tagelangen Gefechten gegen Regierungstruppen in Aleppo haben sich die kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) bereit erklärt, ihre Kämpfer aus der Großstadt abzuziehen. "Wir haben eine Einigung erzielt, die zu einer Waffenruhe geführt hat", erklärten die SDF am Sonntag. Die Vereinbarung stelle "die Evakuierung der Märtyrer, Verwundeten, eingeschlossenen Zivilisten und Kämpfer aus den Stadtvierteln Ashrafieh und Sheikh Maqsoud" sicher.

Hafenecker sieht Aufklärungsinteresse bei U-Ausschuss

Wien - Der freiheitliche Fraktionsführer im Pilnacek-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, ortet auch bei anderen Parteien "echtes Interesse" an Aufklärung - mit Ausnahme der ÖVP. "Am liebsten wäre mir, wir würden herausfinden, dass alles in Ordnung war", sagte er im APA-Interview - "aber die Aktenlage gibt es jetzt schon nicht her." Ein U-Ausschuss zur Coronazeit werde mit Sicherheit kommen, versprach Hafenecker. Möglicherweise aber nicht mit ihm als Fraktionsführer.

Österreicher für härteren Asyl-Kurs

Wien - Die Österreicher unterstützen mit großer Mehrheit einen schärferen Kurs gegenüber Flüchtlingen. Das legt zumindest der vom Innenministerium in Auftrag gegebene "Themenmonitor" nahe, für den das Institut IPSOS mehr als 1.200 Personen befragt hat. Demnach wollen die Österreicher, dass Personen, die über Schlepper ins Land gekommen sind, keinen Asylantrag stellen können. Ferner befürwortet man die Verpflichtung zu gemeinnützigen Arbeiten.

Eine Tote nach nächtlichen Drohnenangriffen in Russland

Woronesch - In der westrussischen Region Woronesch ist nach Behördenangaben eine Frau an den Folgen eines nächtlichen ukrainischen Drohnenangriffs gestorben. "Zu unserem großen Bedauern ist in der Nacht eine junge Frau auf der Intensivstation gestorben, die Verletzungen durch auf ein Wohnhaus gefallene Drohnentrümmer erlitten hat", erklärte Gouverneur Alexander Gussew am Sonntag auf Telegram. Eine Frau liege im Spital, zwei Verletzte seien nach ambulanter Behandlung entlassen worden.

US-Proteste nach Tötung einer Frau durch ICE-Beamten

Minneapolis (Minnesota) - In Minneapolis haben tausende Menschen gegen die tödlichen Schüsse eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Autofahrerin demonstriert. Sie riefen am Samstag den Namen von Renee Good, die am Mittwoch erschossen worden war, und forderten ICE auf, die Stadt zu verlassen. Laut Organisatoren waren landesweit mehr als 1.000 Proteste geplant.

