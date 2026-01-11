Aktivisten: Mehr als 190 Demonstranten im Iran getötet

Teheran/Jerusalem/Washington - Im Iran gehen die Massenproteste trotz des harten Durchgreifens der Behörden weiter, bei dem laut Aktivisten bereits fast 200 Menschen getötet wurden. Unter Umgehung einer landesweiten Internetsperre veröffentlichte Videos zeigten große Menschenmengen bei Demonstrationen in mehreren Städten des Landes am Samstagabend. Nach wiederholten Warnungen von US-Präsident Donald Trump drohte Parlamentspräsident Mohammed Baqer Qalibaf den USA mit Vergeltung im Falle eines Angriffs.

SPÖ will Wahlärzte zum Kassentarif arbeiten lassen

Wien - Geht es nach der SPÖ, sollen Wahlärzte zehn bis 15 Prozent ihrer Kapazität für die Betreuung von Kassenpatienten aufwenden und dafür auch nur den Kassentarif erhalten. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das das Gesundheitsministerium im Vorfeld des Auftritts von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" an Medien verteilt hat. Grundsätzlich steht das auch schon im Regierungsprogramm, neu ist aber der angepeilte Prozentanteil.

Trump richtet erneut Drohungen gegen Kuba

Washington - US-Präsident Donald Trump hat erneut Drohungen gegen Kuba gerichtet. Nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicol�s Maduro durch US-Elitesoldaten werde "kein weiteres Öl oder Geld nach Kuba gehen", schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Ich rate ihnen dringend, einen Deal abzuschließen, bevor es zu spät ist." Worin genau eine Vereinbarung bestehen sollte oder was bei einem Nichtzustandekommen passieren würde, schrieb Trump nicht.

Palästinenser: Drei Tote durch israelisches Feuer in Gaza

Gaza - Bei zwei separaten Vorfällen im Gazastreifen sind laut lokalen Behörden mindestens drei Palästinenser durch israelisches Feuer getötet worden. Nach Angaben von Sanitätern wurde einer von ihnen in einem palästinensisch kontrollierten Viertel von Gaza-Stadt getötet. Zwei weitere starben in der Stadt Bani Suhaila östlich von Khan Younis, einem Gebiet, das Israel weiterhin besetzt hält. Das israelische Militär äußerte sich am Sonntag zunächst nicht zu den beiden Vorfällen.

"Geräte-Retter-Prämie" startet am Montag

Wien - Am morgigen Montag geht die "Geräte-Retter-Prämie" an den Start. Damit können defekte Elektro- und Elektronikgeräte im Haushalt mit einer staatlichen finanziellen Unterstützung repariert werden. Rund 1.500 Reparaturfirmen stehen als Partnerbetriebe zur Verfügung, so Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Sonntag. Gefördert werden beispielsweise Waschmaschinen, Kühlgeräte, Kaffeemaschinen, Staubsauger oder auch Akkuschrauber.

Selenskyj wirft Kreml gezielten Terror gegen Bevölkerung vor

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland nach den schweren Luftangriffen diese Woche gezielten Terror vorgeworfen. Das russische Militär habe innerhalb der vergangenen Woche rund 1.100 Drohnen, 890 gelenkte Fliegerbomben und 50 Raketen und Marschflugkörper, darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik, gegen die Ukraine eingesetzt, schrieb er am Sonntag in sozialen Netzwerken. "Auf Ziele, die keine militärische Bedeutung haben: Energieanlagen und Wohnhäuser."

Zwei Verletzte nach Lawinenabgängen in Tirol

St. Anton am Arlberg - In Tirol haben sich am Sonntag mehrere Lawinenabgänge ereignet. Bei zwei Ereignissen in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) wurden zwei Personen leicht verletzt, hieß es von der Leitstelle Tirol zur APA. Eine Suchaktion nach weiteren Verschütteten wurde mittlerweile eingestellt. Im Bereich der Rofanspitze im Gemeindegebiet von Münster (Bezirk Kufstein) wurde ein Wintersportler zwar verschüttet, er überstand den Lawinenabgang aber unverletzt.

Schweizer Autor Erich von Däniken 90-jährig gestorben

Bern - Der Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken hat mit seinen Büchern über Außerirdische und Mythen Millionen begeistert. Nun ist der Vater der Prä-Astronautik am Samstag im Alter von 90 Jahren im Berner Oberland verstorben. Von Däniken war bis ins hohe Alter aktiv, musste dann aber im vergangenen Frühjahr kürzer treten. Von Dänikens Tochter Cornelia von Däniken sagte am Sonntag, ihr Vater sei altersbedingt im Spital von Interlaken gestorben.

