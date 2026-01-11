Etliche Verletzte bei Lawinenabgängen in Tirol und Salzburg

St. Anton am Arlberg/Weerberg - Eine ganze Reihe von Lawinenabgängen haben am Sonntag die Einsatzkräfte in Tirol und Salzburg gefordert. In Tirol wurden drei Wintersportler verletzt, in Salzburg gab es zwei Verletzte. Eine Skitourengeherin wurde am Nachmittag am Weerberg (Bezirk Schwaz) unterhalb des Wetterkreuzes von einer Lawine erfasst und verschüttet. Als sie gefunden wurde - sie hatte kein Lawinensuchgerät bei sich - befand sie sich in kritischem Zustand, hieß es von der Leitstelle Tirol zur APA.

Menschenrechtler sprechen von Hunderten Toten im Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Die Massenproteste im Iran halten trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiterhin an. Menschenrechtler sprechen von Hunderten Toten. Laut der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation HRANA wurden mittlerweile mehr als 500 Menschen getötet und über 10.600 festgenommen. Aktivisten zufolge weiteten sich die Demonstrationen unterdessen auf 185 Städte aus.

SPÖ will Wahlärzte zum Kassentarif arbeiten lassen

Wien - Geht es nach der SPÖ, sollen Wahlärzte zehn bis 15 Prozent ihrer Kapazität für die Betreuung von Kassenpatienten aufwenden und dafür auch nur den Kassentarif erhalten. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das das Gesundheitsministerium im Vorfeld des Auftritts von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" an Medien verteilt hat. Grundsätzlich steht das auch schon im Regierungsprogramm, neu ist aber der angepeilte Prozentanteil.

Nach tagelangen Gefechten: Syrien kontrolliert ganz Aleppo

Aleppo - Nach tagelangen Gefechten mit kurdischen Kämpfern haben syrische Regierungstruppen die gesamte Großstadt Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht. Das Innenministerium meldete am Sonntag die Evakuierung hunderter kurdischer Kämpfer aus dem letzten kurdisch kontrollierten Stadtteil Sheikh Maqsoud. Die kurdischen Streitkräfte bestätigten eine "Evakuierung" ihrer Kämpfer, nachdem sie dies am Samstag noch dementiert hatten.

"Geräte-Retter-Prämie" startet am Montag

Wien - Am morgigen Montag geht die "Geräte-Retter-Prämie" an den Start. Damit können defekte Elektro- und Elektronikgeräte im Haushalt mit einer staatlichen finanziellen Unterstützung repariert werden. Rund 1.500 Reparaturfirmen stehen als Partnerbetriebe zur Verfügung, so Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Sonntag. Gefördert werden beispielsweise Waschmaschinen, Kühlgeräte, Kaffeemaschinen, Staubsauger oder auch Akkuschrauber.

Trump richtet erneut Drohungen gegen Kuba

Washington - US-Präsident Donald Trump hat erneut Drohungen gegen Kuba gerichtet. Nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicol�s Maduro durch US-Elitesoldaten werde "kein weiteres Öl oder Geld nach Kuba gehen", schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Ich rate ihnen dringend, einen Deal abzuschließen, bevor es zu spät ist." Worin genau eine Vereinbarung bestehen sollte oder was bei einem Nichtzustandekommen passieren würde, schrieb Trump nicht.

Schweizer Autor Erich von Däniken 90-jährig gestorben

Bern - Der Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken hat mit seinen Büchern über Außerirdische und Mythen Millionen begeistert. Nun ist der Vater der Prä-Astronautik am Samstag im Alter von 90 Jahren im Berner Oberland verstorben. Von Däniken war bis ins hohe Alter aktiv, musste dann aber im vergangenen Frühjahr kürzer treten. Von Dänikens Tochter Cornelia von Däniken sagte am Sonntag, ihr Vater sei altersbedingt im Spital von Interlaken gestorben.

