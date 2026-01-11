Menschenrechtler sprechen von Hunderten Toten im Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Die Massenproteste im Iran halten trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiterhin an. Menschenrechtler sprechen von Hunderten Toten. Laut der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation HRANA wurden mittlerweile mehr als 500 Menschen getötet und über 10.600 festgenommen. Aktivisten zufolge weiteten sich die Demonstrationen unterdessen auf 185 Städte aus.

Ein Todesopfer bei Lawinenabgängen in Tirol und Salzburg

St. Anton am Arlberg/Weerberg - Bei einem Lawinenabgang am Weerberg im Tiroler Bezirk Schwaz ist Sonntagnachmittag eine Tourengeherin von einer Lawine verschüttet worden. Sie wurde zunächst in kritischem Zustand geborgen, starb jedoch wenig später in der Innsbrucker Klinik, teilte die Polizei am Abend mit. Der Unfall ereignete sich unterhalb des Wetterkreuzes auf einem Nordhang. In Tirol, Salzburg und Vorarlberg forderten indes weitere Lawinenabgänge mehrere Verletzte.

Trump drängt Kuba zu Abkommen mit den USA

Washington/Havanna - Nach der Intervention in Venezuela drängt Präsident Donald Trump Kuba zu einem Abkommen mit den USA. Er warnte am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social, der Inselstaat werde künftig kein Öl und kein Geld mehr aus Venezuela erhalten, Kubas größtem Öllieferanten. Kuba rate er dringend zu einem Abkommen, bevor es zu spät sei, schrieb Trump. Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel wies die Drohung zurück. Die USA hätten keine moralische Autorität, Kuba ein Abkommen aufzuzwingen.

Nach tagelangen Gefechten: Syrien kontrolliert ganz Aleppo

Aleppo - Nach tagelangen Gefechten mit kurdischen Kämpfern haben syrische Regierungstruppen die gesamte Großstadt Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht. Das Innenministerium meldete am Sonntag die Evakuierung hunderter kurdischer Kämpfer aus dem letzten kurdisch kontrollierten Stadtteil Sheikh Maqsoud. Die kurdischen Streitkräfte bestätigten eine "Evakuierung" ihrer Kämpfer, nachdem sie dies am Samstag noch dementiert hatten.

"Geräte-Retter-Prämie" startet am Montag

Wien - Am morgigen Montag geht die "Geräte-Retter-Prämie" an den Start. Damit können defekte Elektro- und Elektronikgeräte im Haushalt mit einer staatlichen finanziellen Unterstützung repariert werden. Rund 1.500 Reparaturfirmen stehen als Partnerbetriebe zur Verfügung, so Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Sonntag. Gefördert werden beispielsweise Waschmaschinen, Kühlgeräte, Kaffeemaschinen, Staubsauger oder auch Akkuschrauber.

Benin wählt nach vereiteltem Putsch neues Parlament

Cotonou - Mehr als einen Monat nach einem gescheiterten Putsch haben die Menschen in Benin am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Es wird erwartet, dass die Regierungskoalition von Präsident Patrice Talon gestärkt aus dem Urnengang hervorgeht. "Heute ist der Beginn eines besseren Lebens", sagte der 67-Jährige, der sich dem Ende seiner zweiten Amtszeit nähert, bei der Stimmabgabe. In drei Monaten finden in dem westafrikanischen Land auch Präsidentenwahlen statt.

