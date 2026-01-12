Menschenrechtler sprechen von Hunderten Toten im Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Die Massenproteste im Iran halten trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiterhin an. Laut der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation HRANA wurden mittlerweile mehr als 500 Menschen getötet und über 10.600 festgenommen. Unbestätigte Berichte deuteten aber auf eine deutlich höhere Opferzahl hin, einigen Quellen zufolge gebe es bereits mehr als 2.000 Todesopfer.

Ein Todesopfer bei Lawinenabgängen in Tirol und Salzburg

St. Anton am Arlberg/Weerberg - Bei einem Lawinenabgang am Weerberg im Tiroler Bezirk Schwaz ist Sonntagnachmittag eine Tourengeherin von einer Lawine verschüttet worden. Sie wurde zunächst in kritischem Zustand geborgen, starb jedoch wenig später in der Innsbrucker Klinik, teilte die Polizei am Abend mit. Der Unfall ereignete sich unterhalb des Wetterkreuzes auf einem Nordhang. In Tirol, Salzburg und Vorarlberg forderten indes weitere Lawinenabgänge mehrere Verletzte.

Marterbauer warnt Wirtschaft vor teuren Wünschen

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) warnt vor der kleinen Regierungsklausur Mitte der Woche vor überzogenen Wünschen. Konkret nannte er im APA-Gespräch eine Senkung der Körperschaftssteuer oder der Lohnnebenkosten zum jetzigen Zeitpunkt: "Das würde in völligem Kontrast zur Budgetsanierung stehen." Man dürfe nicht in alte Muster zurückfallen. Vorstellen kann er sich hingegen, der Industrie beim Strompreis weiter zu helfen.

Golden Globe für Regie geht an "One Battle After Another"

Hollywood - US-Regisseur Paul Thomas Anderson hat mit dem Politthriller "One Battle After Another" den Golden Globe in der Sparte "Beste Regie" gewonnen. Für den Regie-Globe nominiert waren auch der US-Amerikaner Ryan Coogler ("Blood & Sinners"), der Mexikaner Guillermo del Toro ("Frankenstein"), der Iraner Jafar Panahi ("Ein einfacher Unfall"), der Norweger Joachim Trier ("Sentimental Value") und die gebürtige Chinesin Chlo� Zhao ("Hamnet").

Trump drängt Kuba zu Abkommen mit den USA

Washington/Havanna - Nach der Intervention in Venezuela drängt Präsident Donald Trump Kuba zu einem Abkommen mit den USA. Er warnte am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social, der Inselstaat werde künftig kein Öl und kein Geld mehr aus Venezuela erhalten, Kubas größtem Öllieferanten. Kuba rate er dringend zu einem Abkommen, bevor es zu spät sei, schrieb Trump. Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel wies die Drohung zurück. Die USA hätten keine moralische Autorität, Kuba ein Abkommen aufzuzwingen.

Kindergarten-Ausbildungsoffensive zeigte noch keine Wirkung

Wien - Die Kindergartenplätze wurden in Österreich in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Um an das dringend benötigte zusätzliche Personal zu kommen, setzt Österreich seit einigen Jahren auf mehr Ausbildungsplätze. Erst vergangene Woche wurde eine Kampagne gestartet, um neue Elementarpädagogik-Ausbildungsschienen zu bewerben. Der bisherige Ausbau brachte allerdings weder ein Plus bei den Schülerzahlen noch bei den Abschlüssen, zeigen Zahlen des Bildungsministeriums.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red