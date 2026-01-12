Trump: "Der Iran will verhandeln"

Teheran/Jerusalem/Washington - Angesichts der Massenproteste im Iran gegen die autoritäre Staatsführung erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Islamische Republik. "Der Iran will verhandeln", sagte er an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One vor Journalisten. Man werde sich vielleicht mit Vertretern des Irans treffen, ein Treffen werde vorbereitet. Angesichts dessen, was im Iran passiere, müssten die USA aber vielleicht auch vorher handeln, warnte Trump mit Blick auf die Proteste.

Marterbauer warnt Wirtschaft vor teuren Wünschen

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) warnt vor der kleinen Regierungsklausur Mitte der Woche vor überzogenen Wünschen. Konkret nannte er im APA-Gespräch eine Senkung der Körperschaftssteuer oder der Lohnnebenkosten zum jetzigen Zeitpunkt: "Das würde in völligem Kontrast zur Budgetsanierung stehen." Man dürfe nicht in alte Muster zurückfallen. Vorstellen kann er sich hingegen, der Industrie beim Strompreis weiter zu helfen.

Golden Globe für Regie geht an "One Battle After Another"

Hollywood - Der schräge, schwarzhumorige Politthriller "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson hat bei den Golden Globes vier Trophäen abgeräumt. Mit einem Star-Aufgebot rund um Leonardo DiCaprio, Sean Penn und Teyana Taylor erzählt Anderson die Geschichte militanter linker Aktivisten, angeführt vor allem von selbstbewussten schwarzen Frauen. Der Film holte den Top-Globe als beste Komödie, für Regie, für das beste Drehbuch und für Nebendarstellerin Taylor.

Fed-Chef Powell droht Trump-Regierung mit Klage

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat dem Chef der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, wegen seiner Aussagen zu einem Bauprojekt mit einer Anklage gedroht. Powell bezeichnete den Schritt am Sonntag als "Vorwand", um mehr Einfluss auf die Zentralbank und die Geldpolitik zu erlangen. Der Vorgang ist eine Eskalation in den langjährigen Bemühungen Trumps, eine größere Kontrolle über die Fed zu gewinnen.

Kindergarten-Ausbildungsoffensive zeigte noch keine Wirkung

Wien - Die Kindergartenplätze wurden in Österreich in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Um an das dringend benötigte zusätzliche Personal zu kommen, setzt Österreich seit einigen Jahren auf mehr Ausbildungsplätze. Erst vergangene Woche wurde eine Kampagne gestartet, um neue Elementarpädagogik-Ausbildungsschienen zu bewerben. Der bisherige Ausbau brachte allerdings weder ein Plus bei den Schülerzahlen noch bei den Abschlüssen, zeigen Zahlen des Bildungsministeriums.

Trump drängt Kuba zu Abkommen mit den USA

Washington/Havanna - Nach der Intervention in Venezuela drängt Präsident Donald Trump Kuba zu einem Abkommen mit den USA. Er warnte am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social, der Inselstaat werde künftig kein Öl und kein Geld mehr aus Venezuela erhalten, Kubas größtem Öllieferanten. Kuba rate er dringend zu einem Abkommen, bevor es zu spät sei, schrieb Trump. Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel wies die Drohung zurück. Die USA hätten keine moralische Autorität, Kuba ein Abkommen aufzuzwingen.

red