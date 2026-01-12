Trump: "Der Iran will verhandeln"

Teheran/Washington - Angesichts der Massenproteste im Iran erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf Teheran. "Der Iran will verhandeln", sagte er an Bord der Air Force One vor Journalisten. Man werde sich vielleicht mit Vertretern des Iran treffen. Angesichts dessen, was im Iran passiere, müssten die USA aber vielleicht auch vorher handeln, warnte er mit Blick auf die Proteste kryptisch. Laut Irans Außenminister Abbas Araqchi ist die Lage im Land nun vollständig unter Kontrolle.

Behörden warnen vor weiteren Buschbränden in Australien

Sydney/Victoria - Nach den ersten intensiven Buschbränden des Jahres in Australien müssen die Menschen nach Angaben der Behörden mit weiteren Feuern rechnen. Angesichts der anhaltend hohen Temperaturen warnte der Chef der Feuerwehr im Bundesstaat Victoria, Jason Heffernan, am Montag vor hoher Brandgefahr. Ende Jänner stehe ein weiteres "Hitzeereignis" bevor. Die Intensität sei noch nicht absehbar.

Trump-Regierung droht Fed-Chef Powell mit Klage

Washington - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump eskaliert den Streit mit der Notenbank Federal Reserve: Das Justizministerium droht deren Chef Jerome Powell mit einer Anklage. Anlass sind dessen Aussagen vor dem Kongress zu den auf rund 2,5 Mrd. Dollar (2,1 Mrd. Euro) gestiegenen Renovierungskosten am Hauptsitz der mächtigsten Zentralbank der Welt in Washington. Powell wies die Vorwürfe umgehend zurück. Er sieht darin einen Vorwand, um Einfluss auf die Zinspolitik zu nehmen.

35.000 Haushalte um Odessa ohne Strom

Odessa - Für 35.000 Haushalte im südukrainischen Gebiet Odessa ist nach einem russischen Drohnenangriff der Strom ausgefallen. Das teilte der Stromversorger DTEK mit und sprach von einem schweren Schaden. "Die Wiederherstellung der Versorgung braucht Zeit", hieß es in der Mitteilung. In der Hafenstadt Odessa traf der Angriff ein Objekt der Infrastruktur und ein Wohnhaus, wie Bürgermeister Serhij Lyssak auf Telegram mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden.

AKV: Zahl der Firmenpleiten bleibt heuer auf hohem Niveau

Wien - Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) sieht nach dem Vorliegen der Ist-Zahlen 2025 im abgelaufenen Jahr das "dritte Rekordpleitejahr in Folge an eröffneten Firmeninsolvenzen". 4.189 Verfahren wurden eröffnet, laut AKV um 0,72 Prozent mehr als im vorherigen Rekordjahr 2024. Samt Unternehmenspleiten, die mangels Masse nicht eröffnet wurden, gab es 7.156. Das entspricht einem Plus von knapp 8 Prozent gegenüber 2024. Für heuer wird nur eine leichte Entspannung erwartet.

Transperson darf Geschlechtseintrag streichen lassen

Wien - Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat einer Transperson das Recht eingeräumt, ihren Geschlechtseintrag aus dem Personenstandsregister streichen zu lassen. Damit hob er laut "Presse" (Montag-Ausgabe) nach langem Rechtsstreit ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) auf, das ihr das noch verweigert hatte. Transpersonen komme nämlich der gleiche Schutz zu wie Intersexuellen, argumentiert der VfGH - für diese Gruppe hatte er dies bereits vor einigen Jahren klargestellt.

Dänischer Urlauber in Bad Gastein erfroren

Bad Gastein - In Bad Gastein (Pongau) haben Bergretter am Sonntag in der Nähe des Wasserfalls einen dänischen Urlauber tot aufgefunden. Der 55-Jährige dürfte erfroren sein, informierte die Bergrettung in einer Aussendung. Der Mann wurde am Samstag gegen 22.00 Uhr zuletzt gesehen. Weil er nicht in seinem Urlaubsquartier auftauchte, wurde Sonntagvormittag die Abgängigkeit bei der Polizei angezeigt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Immer mehr Tote nach Müll-Lawine auf Philippinen

Cebu City - Nach der gewaltigen Müll-Lawine auf den Philippinen mit Dutzenden Vermissten ist die Zahl der Toten auf acht gestiegen. Mindestens 28 weitere Menschen würden weiter vermisst, bestätigte Nestor Archival, der Bürgermeister von Cebu City, wo sich das Unglück am Donnerstag ereignet hatte. Die Stadt liegt rund 560 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Vergangene Woche hatten große Mengen Müll auf einer Deponie eine Recyclinganlage und mehrere Häuser unter sich begraben.

