Nach Extremkälte kommt erhöhte Glatteisgefahr

Wien/Liebenau - Nach der Extremkälte kommt es in Österreich zu erhöhter Glatteisgefahr. Die Geosphere Austria gab bis Dienstag eine gelbe Glatteiswarnung für weite Teile des Landes aus. Durch die auftretende Glätte besteht eine erhöhte Unfallgefahr, lokal kann es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sollten ihre Fahrzeuge auf Wintertauglichkeit überprüfen und die Fahrgeschwindigkeit den aktuellen Verhältnissen anpassen.

Trump bekräftigt Anspruch auf Grönland

Washington/Brüssel - Europa sucht einen Ausweg aus dem Grönland-Konflikt, aber US-Präsident Donald Trump blockt ab. Von seinem Besitzanspruch auf die Insel lässt er sich auch durch Vorstöße von NATO-Staaten für einen Ausbau der Bündnispräsenz in der Arktis nicht abbringen. An Bord der Air Force One konfrontierte eine Journalistin Trump damit, dass Großbritannien und Deutschland darüber diskutieren, wie die NATO die Arktis besser schützen könnte. Das ändere nichts an seiner Einschätzung, sagte er.

Brand in Crans-Montana - Barbesitzer offiziell in U-Haft

Crans-Montana - Das Zwangsmaßnahmengericht des Schweizer Kantons Wallis hat am Montag Untersuchungshaft für den Barbesitzer in der Folge des Brandes in Crans-Montana angeordnet. Diese Entscheidung gilt zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten. Bei dem Feuer in der Bar "Le Constellation" waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen und 114 Menschen teils schwer verletzt worden.

NEOS stellen sich bei Wahlärzten gegen Koalitionspakt

Wien - Der von der SPÖ forcierte Plan, Wahlärzte zur Behandlung von Kassenpatienten zum Kassentarif zu bewegen, sorgt für Koalitionsturbulenzen. Wie das Ö1-"Mittagsjournal" am Montag berichtete, kam von den NEOS dazu nämlich ein Nein, obwohl das Vorhaben in der schwarz-rot-pinken Koalitionsvereinbarung festgeschrieben ist. Die ÖVP wiederum will eine Regelung nur im Einvernehmen mit der Ärzteschaft, und deren Standesvertretung ist strikt dagegen.

Zwei Arbeiter bei Stromunfall in Wien verletzt

Wien - Bei einem Stromunfall in Wien-Favoriten sind am Montagvormittag zwei Arbeiter verletzt worden. Ein 49-Jähriger erlitt großflächige Verbrennungen und war in kritischem Zustand. Der Mann wurde an Ort und Stelle stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien. Der zweite Verletzte, ein 21-Jähriger, trug ebenfalls Verbrennungen davon. Die Männer hatten laut Polizei in einem Schaltraum an einer Hochspannungsleitung gearbeitet.

Regierungsklausur noch mit offenen Fragen

Wien - Die Regierung startet politisch diese Woche so richtig ins Jahr 2026. Bei einer kleinen Klausur in den kommenden beiden Tagen sollen erste Projekte auf den Weg gebracht werden. Als sehr wahrscheinlich gilt, dass die Industrie beim Strompreis weiter gestützt wird. Ebenfalls schaffen sollte es der ÖVP-Wunsch nach einem Scharia-Verbot im österreichischen Rechtswesen. Die Umsetzung der Regeln zur EU-Asylreform dürfte noch nicht Teil der Beschlüsse sein.

Frankreich startet Kampagne zur Rekrutierung von Wehrdienern

Paris - Frankreich hat eine Kampagne zur Rekrutierung Tausender junger Leute für einen neuen freiwilligen Wehrdienst vorgestellt. Zielgruppe seien 18- bis 25-Jährige, die bereit sind, "einen Beitrag zur Widerstandsfähigkeit der Nation in einem unsicheren Umfeld zu leisten", sagte der Stabschef der Streitkräfte, General Fabien Mandon, am Montag auf einer Pressekonferenz in Paris. Der Dienst dauert zehn Monate, als Sold gibt es monatlich etwa 800 Euro.

Ex-Minister britischer Konservativer geht zu Rechten

London - Der frühere britische Finanzminister und Tory-Politiker Nadhim Zahawi ist zur rechtspopulistischen Partei Reform UK übergelaufen. Das teilte der 58-Jährige auf einer Pressekonferenz am Montag in London mit. Er gilt bisher als prominentester Konservativer, der sich der Konkurrenz von rechts anschließt. Die Reform-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage liegt seit Monaten in den Umfragen vor den Konservativen und der regierenden Labour Party.

Wiener Börse am Montag leicht im Minus

Wien - Die Wiener Börse tendierte am Montag leicht im Minus. Der heimische Leitindex ATX verbuchte am frühen Nachmittag einen Abschlag von 0,14 Prozent auf 5.395,71 Punkte. Der ATX Prime notierte mit minus 0,14 Prozent bei 2.681,79 Zählern. Spitzenreiter im ATX Prime-Segment waren KapschTrafficCom mit einem Plus von 3,4 Prozent. SBO notierten bei plus 3,2 Prozent. Am anderen Ende standen der Caterer CO&CO mit minus 2,5 Prozent und Vienna Insurance mit Abschlägen von 2,4 Prozent.

