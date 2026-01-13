Trump kündigt Strafzölle gegen Handelspartner des Iran an

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat angesichts des gewaltsamen Vorgehens der iranischen Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste in dem Land Strafzölle gegen alle Handelspartner des Iran angekündigt. "Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte mit der Islamischen Republik Iran tätigt, einen Zollsatz von 25 Prozent auf alle Geschäfte mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen", schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Taiwan einig mit USA über Handelsabkommen

Taipeh/Washington/Peking - Taiwan hat laut den taiwanesischen Unterhändlern nach monatelangen Verhandlungen einen "allgemeinen Konsens" mit den USA über ein Handelsabkommen erzielt. Eine Einigung erreichten die Verhandlungspartner über "gegenseitige Zollsenkungen" sowie die "bevorzugte Behandlung" für "Halbleiter, Halbleiterderivate und andere Artikel" aus Taiwan, so die zuständige Behörde für Handelsverhandlungen am Dienstag. Nun werde ein Termin für ein abschließendes Treffen beider Seiten gesucht.

Angst der Österreicher vor Blackouts gesunken

Wien/Österreich - Die Gefahr eines Blackouts wird von der österreichischen Bevölkerung niedriger eingeschätzt als in den Vorjahren. Während im letzten Jahr die Wahrscheinlichkeit für einen großflächigen Stromausfall innerhalb der nächsten zwei Jahre auf durchschnittlich 33 Prozent eingeschätzt wurde, liegt das erwartete Risiko heuer bei 29 Prozent. Das besagt eine Umfrage der Beratungs- und Prüfungsorganisation EY Österreich. Auch die Blackout-Vorsorge ist demnach unwichtiger geworden.

Mehrere Verletzte bei Brand in Krems

Krems - Zahlreiche Mitglieder von Feuerwehr und Rettung sind in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Krems im Einsatz gestanden. Eine Person erlitt schwere Blessuren, berichtete Andreas Lachner-Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich der APA. Zudem wurden nach Feuerwehrangaben acht weitere Verletzte ins Krankenhaus transportiert. Zahlreiche Bewohner, ein Hund und eine Katze wurden in Sicherheit gebracht, sagte Gernot Rohrhofer von der FF Krems.

Selenskyj warnt erneut vor massivem russischen Angriff

Kiew (Kyjiw)/New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bürger seines Landes vor einem weiteren heftigen Angriff Russlands gewarnt. Es gebe Geheimdienstinformationen, wonach Moskau erneut einen massiven Angriff vorbereite, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Konkret sprach er von Drohnen zur Ausschaltung der Flugabwehr und Raketen. Dieser Angriff könne in den nächsten Tagen geschehen, sagte er und forderte die Menschen auf, den Luftalarm zu beachten.

Prozess und Missbrauch einer demenzkranken 82-Jährigen

Wien - Am Dienstag wird am Wiener Landesgericht gegen einen 25-jährigen Heimhelfer verhandelt, der sich am 18. September 2025 an einer demenzkranken 82-Jährigen vergangen haben soll. Angeklagt ist sexueller Missbrauch einer wehrlosen bzw. psychisch beeinträchtigten Person - der Staatsanwaltschaft zufolge war die Betroffene krankheitsbedingt nicht in der Lage, die Bedeutung des inkriminierten Geschehens zu erfassen und sich dagegen zur Wehr zu setzen.

