Betrieb auf Flughafen Wien witterungsbedingt eingestellt

Wien/Schwechat - Auf dem Flughafen Wien in Schwechat ist der Betrieb am Dienstag witterungsbedingt vorläufig eingestellt worden. "Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11.00 Uhr so anhalten wird", teilte Sprecher Peter Kleemann in der Früh auf APA-Anfrage mit. Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports - etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig - umgeleitet. Abflüge waren verzögert.

Taiwan einig mit USA über Handelsabkommen

Taipeh/Washington/Peking - Taiwan hat laut den taiwanesischen Unterhändlern nach monatelangen Verhandlungen einen "allgemeinen Konsens" mit den USA über ein Handelsabkommen erzielt. Eine Einigung erreichten die Verhandlungspartner über "gegenseitige Zollsenkungen" sowie die "bevorzugte Behandlung" für "Halbleiter, Halbleiterderivate und andere Artikel" aus Taiwan, so die zuständige Behörde für Handelsverhandlungen am Dienstag. Nun werde ein Termin für ein abschließendes Treffen beider Seiten gesucht.

Angst der Österreicher vor Blackouts gesunken

Wien/Österreich - Die Gefahr eines Blackouts wird von der österreichischen Bevölkerung niedriger eingeschätzt als in den Vorjahren. Während im letzten Jahr die Wahrscheinlichkeit für einen großflächigen Stromausfall innerhalb der nächsten zwei Jahre auf durchschnittlich 33 Prozent eingeschätzt wurde, liegt das erwartete Risiko heuer bei 29 Prozent. Das besagt eine Umfrage der Beratungs- und Prüfungsorganisation EY Österreich. Auch die Blackout-Vorsorge ist demnach unwichtiger geworden.

Regierungsklausur sucht Ergebnisse

Wien - Die Regierung startet am Dienstag und Mittwoch nun so richtig in ihr Arbeitsjahr. Bei einer kleinen Klausur sollen Themen wie die Industriestrategie und ein Anwendungsverbot der Scharia auch im Privatrecht fixiert werden. Ziemlich sicher kommt es zur Etablierung eines günstigeren Industriestroms, wobei vor allem noch um die Gegenfinanzierung gerungen wird. Offen ist, ob sich der SPÖ-Wunsch erfüllt, dass die Gastronomie ein günstiges Mittagsgericht anbieten muss.

Selenskyj warnt erneut vor massivem russischen Angriff

Kiew (Kyjiw)/New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bürger seines Landes vor einem weiteren heftigen Angriff Russlands gewarnt. Es gebe Geheimdienstinformationen, wonach Moskau erneut einen massiven Angriff vorbereite, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Konkret sprach er von Drohnen zur Ausschaltung der Flugabwehr und Raketen. Dieser Angriff könne in den nächsten Tagen geschehen, sagte er und forderte die Menschen auf, den Luftalarm zu beachten.

Jeder Zweite sorgt sich um seine Finanzen

Wien/Santander - Erhöhte Inflation, schwache Wirtschaftslage - das liebe Geld bereitet vielen Menschen in Österreich Kopfzerbrechen. Jeder Zweite sorgt sich um seine finanzielle Situation, wie eine Umfrage der Santander Consumer Bank zeigt. Im Vergleich zum Vorjahr beurteilen 40 Prozent der 1.500 Befragten ihre Finanzlage etwas oder sogar deutlich schlechter. Ebenfalls 40 Prozent wollen ihre Ausgaben im neuen Jahr durch Preisvergleiche, Rabatte und Aktionen niedriger halten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red