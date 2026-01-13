Zehn Verletzte bei Brand in Kremser Wohnhaus

Krems - Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Krems hat in der Nacht auf Dienstag zehn Verletzte gefordert. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei standen im Großeinsatz, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ in der Früh. 41 Personen mussten Feuerwehrangaben zufolge aus dem stark verrauchten Objekt gerettet werden, das als vorerst nicht bewohnbar gilt. Zeugen hatten neben dem Feuer auch einen lauten Knall gemeldet.

Regierungsklausur sucht Ergebnisse

Wien - Die Regierung startet am Dienstag und Mittwoch nun so richtig in ihr Arbeitsjahr. Bei einer kleinen Klausur sollen Themen wie die Industriestrategie und ein Anwendungsverbot der Scharia auch im Privatrecht fixiert werden. Ziemlich sicher kommt es zur Etablierung eines günstigeren Industriestroms, wobei vor allem noch um die Gegenfinanzierung gerungen wird. Offen ist, ob sich der SPÖ-Wunsch erfüllt, dass die Gastronomie ein günstiges Mittagsgericht anbieten muss.

Mordanklage nach Tötung von Frau und Sohn in Enns

Enns - Die Staatsanwaltschaft Steyr hat Anklage wegen zweifachen Mordes gegen einen 78-Jährigen erhoben, der im Oktober des Vorjahres in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und seinen erwachsenen Sohn getötet haben soll. Der Mann ist geständig und laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig, teilte das Landesgericht Steyr mit.

Suche nach vermisster Steirerin geht weiter

Tillmitsch - Im Fall der vermissten Steirerin soll der 30-jährige Verdächtige am Dienstag noch einmal von den Ermittlern befragt werden. Außerdem wird es weitere Vernehmungen im Umfeld der 34-Jährigen geben, hieß es Dienstagfrüh seitens des Sprechers der Landespolizeidirektion Steiermark, Markus Lamb. Von der Frau fehle weiterhin jede Spur, seit sie sich am Freitag mit dem Polizisten aus der Südoststeiermark getroffen hatte. Außerdem wurde bekannt, dass sie wohl schwanger sein dürfte.

Jeder Zweite sorgt sich um seine Finanzen

Wien/Santander - Erhöhte Inflation, schwache Wirtschaftslage - das liebe Geld bereitet vielen Menschen in Österreich Kopfzerbrechen. Jeder Zweite sorgt sich um seine finanzielle Situation, wie eine Umfrage der Santander Consumer Bank zeigt. Im Vergleich zum Vorjahr beurteilen 40 Prozent der 1.500 Befragten ihre Finanzlage etwas oder sogar deutlich schlechter. Ebenfalls 40 Prozent wollen ihre Ausgaben im neuen Jahr durch Preisvergleiche, Rabatte und Aktionen niedriger halten.

Selenskyj warnt erneut vor massivem russischen Angriff

Kiew (Kyjiw)/New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bürger seines Landes vor einem weiteren heftigen Angriff Russlands gewarnt. Es gebe Geheimdienstinformationen, wonach Moskau erneut einen massiven Angriff vorbereite, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Konkret sprach er von Drohnen zur Ausschaltung der Flugabwehr und Raketen. Dieser Angriff könne in den nächsten Tagen geschehen, sagte er und forderte die Menschen auf, den Luftalarm zu beachten.

