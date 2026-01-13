Flughafen Wien fährt Betrieb nach Glatteissperre wieder hoch

Wien/Schwechat - Auf dem Flughafen Wien in Schwechat sollte der Betrieb ab 11.00 Uhr wieder hochgefahren werden. Es sei weiter mit Verzögerungen zu rechnen, teilte Sprecher Peter Kleemann am Dienstag mit. Zunächst würden abfliegende Maschinen abgefertigt. Ab Mittag soll es auch wieder Landungen geben. Der Flugbetrieb war Dienstagfrüh wegen Glatteis eingestellt worden. Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports - etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig - umgeleitet. Abflüge waren verzögert.

Hochpreisige Uhren in Wien aus Kofferraum gestohlen

Wien - Zwei Männer haben einen 43-Jährigen am 10. November in der Früh in Wien-Landstraße um hochpreisige Luxusuhren gebracht. Das Duo stahl sie dem Besitzer aus einem Kofferraum bei einer Tankstelle, während der Geschäftsmann sich gerade im Tankstellenshop aufhielt. Zuvor hatte der Mann eine Messe besucht und die Uhren dort ausgestellt. Der Schaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobereich, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag.

Bis 2045 um mehr als 20 Prozent mehr Krebsneuerkrankungen

Wien - Die Zahl der jährlichen Krebsneuerkrankungen wird bis zum Jahr 2045 auf mehr als 56.000 - genau 56.546 - steigen. Das prognostizierte die Statistik Austria am Dienstag. Der Zuwachs beträgt damit 21,6 Prozent gegenüber den Vergleichsdaten des Jahres 2023. Ein deutlicher Zuwachs sei auch bei den Krebssterbefällen zu erwarten. Als Hauptgrund sieht die Statistik Austria die demografische Alterung. Das individuelle Risiko, an Krebs zu erkranken, sinkt jedoch weiterhin.

Mordanklage nach Tötung von Frau und Sohn in Enns

Enns - Die Staatsanwaltschaft Steyr hat Anklage wegen zweifachen Mordes gegen einen 78-Jährigen erhoben, der im Oktober des Vorjahres in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und seinen erwachsenen Sohn getötet haben soll. Der Mann ist geständig und laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig, teilte das Landesgericht Steyr mit.

Dringender Aufruf zur Blutspende - Lage "besorgniserregend"

Wien - Das Rote Kreuz und die MedUni/AKH Wien haben am Dienstag einen dringenden Blutspendeaufruf veröffentlicht. Die Zahl der potenziellen Spenderinnen und Spender ist wegen der grassierenden Grippe- und Erkältungswelle auf einem kritisch niedrigen Niveau, der Bedarf in den Spitälern steigt hingegen stark. Der Lagerbestand sei österreichweit "besorgniserregend".

Moskau greift militärisch-industrielle Anlagen in Ukraine an

Kiew (Kyjiw)/New York - Russische Streitkräfte haben laut Angaben des Verteidigungsministeriums einen Großangriff auf militärisch-industrielle Anlagen in der Ukraine gestartet. Dieser sei eine Reaktion auf ukrainische Angriffe auf russische zivile Infrastruktur gewesen. Der mit bodengestützten Präzisionswaffen sowie Drohnen ausgeführte russische Angriff habe sich gegen Energieinfrastrukturanlagen und Unternehmen des "militärisch-industriellen Komplexes" gerichtet, hieß es am Dienstag.

Zehn Verletzte bei Brand in Kremser Wohnhaus

Krems - Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Krems hat in der Nacht auf Dienstag zehn Verletzte gefordert. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei standen im Großeinsatz, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ in der Früh. 41 Personen mussten Feuerwehrangaben zufolge aus dem stark verrauchten Objekt gerettet werden, das als vorerst nicht bewohnbar gilt. Zeugen hatten neben dem Feuer auch einen lauten Knall gemeldet.

Suche nach vermisster Steirerin geht weiter

Tillmitsch - Im Fall der vermissten Steirerin soll der 30-jährige Verdächtige am Dienstag noch einmal von den Ermittlern befragt werden. Außerdem wird es weitere Vernehmungen im Umfeld der 34-Jährigen geben, hieß es Dienstagfrüh seitens des Sprechers der Landespolizeidirektion Steiermark, Markus Lamb. Von der Frau fehle weiterhin jede Spur, seit sie sich am Freitag mit dem Polizisten aus der Südoststeiermark getroffen hatte. Außerdem wurde bekannt, dass sie wohl schwanger sein dürfte.

