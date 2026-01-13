Gesundheitssystem durch Grippewelle stark beansprucht

Wien - Bei der früh eingesetzten Grippewelle gibt es schon mehr Fälle als in der vergangenen Saison. Wie aus dem Dashboard für Schwere Akute Respiratorische Infektionen (SARI) hervorgeht, waren Ende Dezember bereits 782 Menschen wegen Influenza im Krankenhaus und 38 auf der Intensivstation - um 79 bzw. neun mehr als am Höhepunkt der Welle im vergangenen Jahr. Die Wiener Ärztekammer warnte am Dienstag, dass die Grippewelle das Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze bringt.

Syrisches Militär errichtet neue Sperrzonen bei Aleppo

Aleppo - Nach dem Abklingen der Gefechte in Aleppo hat die syrische Armee Orte nahe der Millionenstadt erneut zu militärischen Sperrzonen erklärt. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana veröffentliche eine Karte mit den eingezeichneten Zonen. Die Armee warf den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) vor, sich unter anderem in Tayr Harfa und Maskanah zusammen mit der PKK und Überresten der früheren Assad-Regierung militärisch neu organisiert zu haben.

Moskau greift militärisch-industrielle Anlagen in Ukraine an

Kiew (Kyjiw)/New York - Russische Streitkräfte haben laut Angaben des Verteidigungsministeriums einen Großangriff auf militärisch-industrielle Anlagen in der Ukraine gestartet. Dieser sei eine Reaktion auf ukrainische Angriffe auf russische zivile Infrastruktur gewesen. Der mit bodengestützten Präzisionswaffen sowie Drohnen ausgeführte russische Angriff habe sich gegen Energieinfrastrukturanlagen und Unternehmen des "militärisch-industriellen Komplexes" gerichtet, hieß es am Dienstag.

Haft nach Missbrauch einer demenzkranken 82-Jährigen

Wien - Wegen des Missbrauchs einer demenzkranken 82-Jährigen ist am Dienstag am Wiener Straflandesgericht ein Heimhelfer zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 26-Jährige hatte sich am 18. September 2025 im Zuge seiner Betreuertätigkeiten an der Frau vergangen. Aufgeflogen war der Übergriff durch eine Überwachungskamera, die der Sohn zur Sicherheit seiner Mutter installiert hatte und die die Tat aufzeichnete.

Zehn Verletzte bei Brand in Kremser Wohnhaus

Krems - Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Krems hat in der Nacht auf Dienstag zehn Verletzte gefordert. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei standen im Großeinsatz, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ in der Früh. 41 Personen mussten Feuerwehrangaben zufolge aus dem stark verrauchten Objekt gerettet werden, das als vorerst nicht bewohnbar gilt. Zeugen hatten neben dem Feuer auch einen lauten Knall gemeldet.

Suche nach vermisster Steirerin geht weiter

Tillmitsch - Im Fall der vermissten Steirerin soll der 30-jährige Verdächtige am Dienstag noch einmal von den Ermittlern befragt werden. Außerdem wird es weitere Vernehmungen im Umfeld der 34-Jährigen geben, hieß es Dienstagfrüh seitens des Sprechers der Landespolizeidirektion Steiermark, Markus Lamb. Von der Frau fehle weiterhin jede Spur, seit sie sich am Freitag mit dem Polizisten aus der Südoststeiermark getroffen hatte. Außerdem wurde bekannt, dass sie wohl schwanger sein dürfte.

Forderung nach Lieferung von Smartwatch-Daten von Pilnacek

Wien - Vor Beginn der ersten Befragungen im Pilnacek-Untersuchungsausschuss bringen sich die Parteien in Stellung. Die FPÖ, die den U-Ausschuss initiiert hat, warf der ÖVP am Dienstag vor, Aufklärung im Fall des 2023 tot aufgefundenen früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek systematisch zu behindern. Ebenso wie die NEOS und die Grünen fordert sie die Lieferung der Daten der Smartwatch Pilnaceks. Die Grünen wollen nun ergänzende Beweisanträge stellen.

Mordanklage nach Tötung von Frau und Sohn in Enns

Enns - Die Staatsanwaltschaft Steyr hat Anklage wegen zweifachen Mordes gegen einen 78-Jährigen erhoben, der im Oktober des Vorjahres in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und seinen erwachsenen Sohn getötet haben soll. Der Mann ist geständig und laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig, teilte das Landesgericht Steyr mit.

