Automobilzulieferer ZKW baut 600 Stellen in NÖ ab

Wieselburg/Wiener Neustadt - Der Automobilzulieferer ZKW wird bis Ende 2027 in Niederösterreich 600 Stellen abbauen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Hauptbetroffen ist der Standort in Wieselburg, wo in Summe rund 570 Jobs wegfallen werden, wie eine Sprecherin auf Anfrage konkretisierte. 30 Arbeitsplätze bei ZKW in Wiener Neustadt sind demnach ebenfalls betroffen. Die Maßnahme ist Teil eines weltweiten Programms, in dessen Rahmen 2.300 Posten gestrichen werden.

Behördenvertreter: Rund 2.000 Tote bei Protesten im Iran

Teheran/Genf/Helsinki - Bei den Massenprotesten im Iran sind nach staatlichen Angaben rund 2.000 Menschen getötet worden. Darunter seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, sagte ein Behördenvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Verantwortlich dafür seien "Terroristen". Die seit dem 28. Dezember andauernden Proteste im Iran hatten sich an der schlechten Wirtschaftslage entzündet und waren in Forderungen nach einem Sturz der Führung der Islamischen Republik gegipfelt.

Flughafen Wien fährt Betrieb nach Glatteissperre wieder hoch

Wien/Schwechat - Glatteis hat am Dienstag im Osten Österreichs für Behinderungen, Ausfälle und Unfälle gesorgt. Auf dem Flughafen Wien in Schwechat wurde der Betrieb ab 11.00 Uhr wieder hochgefahren. Es sei weiter mit Verzögerungen zu rechnen, teilte Sprecher Peter Kleemann mit. Zunächst würden abfliegende Maschinen abgefertigt. Ab Mittag soll es auch wieder Landungen geben. Der Flugbetrieb war Dienstagfrüh wegen Glatteis eingestellt worden.

Regierungsklausur sucht Ergebnisse

Wien - Mit rund einer Stunde Verspätung ist die Regierungsspitze Dienstagmittag zu ihrer ersten Klausur im neuen Jahr gestartet. Nach einer Begegnung mit Bundespräsident Van der Bellen begab man sich an den Tagungsort in Mauerbach, wo sich die Koalition vor allem Wirtschaftsaufschwung, Bekämpfung der Teuerung und der Umsetzung der neuen europäischen Asyl-Regeln widmen will. Die Ergebnisse werden am Mittwoch im Anschluss an den Ministerrat verkündet.

USA und Dänemark sprechen am Mittwoch über Grönland

Washington/Brüssel - Im Streit um US-Ansprüche auf Grönland trifft sich der dänische Außenminister Lars L�kke Rasmussen am Mittwoch in Washington mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio. An dem Treffen soll auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen, wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf Rasmussen meldete. Vance werde auf eigenen Wunsch an dem Treffen im Weißen Haus teilnehmen sagte Rasmussen im Vorfeld.

Moskau greift militärisch-industrielle Anlagen in Ukraine an

Kiew (Kyjiw)/New York - Russische Streitkräfte haben laut Angaben des Verteidigungsministeriums einen Großangriff auf militärisch-industrielle Anlagen in der Ukraine gestartet. Dieser sei eine Reaktion auf ukrainische Angriffe auf russische zivile Infrastruktur gewesen. Der mit bodengestützten Präzisionswaffen sowie Drohnen ausgeführte russische Angriff habe sich gegen Energieinfrastrukturanlagen und Unternehmen des "militärisch-industriellen Komplexes" gerichtet, hieß es am Dienstag.

Haft nach Missbrauch einer demenzkranken 82-Jährigen

Wien - Wegen des Missbrauchs einer demenzkranken 82-Jährigen ist am Dienstag am Wiener Straflandesgericht ein Heimhelfer zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 26-Jährige hatte sich am 18. September 2025 im Zuge seiner Betreuertätigkeiten an der Frau vergangen. Aufgeflogen war der Übergriff durch eine Überwachungskamera, die der Sohn zur Sicherheit seiner Mutter installiert hatte und die die Tat aufzeichnete.

Forderung nach Lieferung von Smartwatch-Daten von Pilnacek

Wien - Vor Beginn der ersten Befragungen im Pilnacek-Untersuchungsausschuss bringen sich die Parteien in Stellung. Die FPÖ, die den U-Ausschuss initiiert hat, warf der ÖVP am Dienstag vor, Aufklärung im Fall des 2023 tot aufgefundenen früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek systematisch zu behindern. Ebenso wie die NEOS und die Grünen fordert sie die Lieferung der Daten der Smartwatch Pilnaceks. Die ÖVP fordert indes den Rücktritt von Volksanwalt Christoph Luisser (FPÖ).

