Trump nimmt am Weltwirtschaftsforum in Davos teil

Davos/Washington - US-Präsident Donald Trump nimmt in der kommenden Woche am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teil. "Wir freuen uns, Präsident Trump wieder bei uns begrüßen zu dürfen", sagte WEF-Präsident Börge Brende am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Trump werde von der größten US-Delegation begleitet, die je an dem Treffen von Spitzenpolitikern und Wirtschaftsvertretern im Schweizer Alpenort Davos teilgenommen habe.

Regierungsklausur sucht Ergebnisse

Wien - Mit rund einer Stunde Verspätung ist die Regierungsspitze Dienstagmittag zu ihrer ersten Klausur im neuen Jahr gestartet. Nach einer Begegnung mit Bundespräsident Van der Bellen begab man sich an den Tagungsort in Mauerbach, wo sich die Koalition vor allem Wirtschaftsaufschwung, Bekämpfung der Teuerung und der Umsetzung der neuen europäischen Asyl-Regeln widmen will. Die Ergebnisse werden am Mittwoch im Anschluss an den Ministerrat verkündet.

Automobilzulieferer ZKW baut 600 Stellen in NÖ ab

Wieselburg/Wiener Neustadt - Der Automobilzulieferer ZKW wird bis Ende 2027 in Niederösterreich 600 Stellen abbauen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Hauptbetroffen ist der Standort in Wieselburg, wo in Summe rund 570 Jobs wegfallen werden, wie eine Sprecherin auf Anfrage konkretisierte. 30 Arbeitsplätze bei ZKW in Wiener Neustadt sind demnach ebenfalls betroffen. Die Maßnahme ist Teil eines weltweiten Programms, in dessen Rahmen 2.300 Posten gestrichen werden.

Behördenvertreter: Rund 2.000 Tote bei Protesten im Iran

Teheran/Genf/Helsinki - Bei den Massenprotesten im Iran sind nach staatlichen Angaben rund 2.000 Menschen getötet worden. Darunter seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, sagte ein Behördenvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Verantwortlich dafür seien "Terroristen". Die seit dem 28. Dezember andauernden Proteste im Iran hatten sich an der schlechten Wirtschaftslage entzündet und waren in Forderungen nach einem Sturz der Führung der Islamischen Republik gegipfelt.

Hauptangeklagter nach Angriff am Bahnhof Meidling am Wort

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag der Prozess um einen gewalttätigen Angriff auf arabisch aussehende Männer fortgesetzt worden, bei dem am 7. Juli 2024 am Bahnhof Meidling vier Männer teils schwer verletzt wurden. Mit Abu Bakar D. kam der mutmaßliche Anführer von insgesamt 24 Angeklagten mit tschetschenischen Wurzeln zu Wort. Der 25-Jährige soll zum Angriff in Meidling aufgerufen haben. Er war nicht geständig. Sechs Mitangeklagte wurden nicht rechtskräftig verurteilt.

Moskau greift militärisch-industrielle Anlagen in Ukraine an

Kiew (Kyjiw)/New York - Russische Streitkräfte haben laut Angaben des Verteidigungsministeriums einen Großangriff auf militärisch-industrielle Anlagen in der Ukraine gestartet. Dieser sei eine Reaktion auf ukrainische Angriffe auf russische zivile Infrastruktur gewesen. Der mit bodengestützten Präzisionswaffen sowie Drohnen ausgeführte russische Angriff habe sich gegen Energieinfrastrukturanlagen und Unternehmen des "militärisch-industriellen Komplexes" gerichtet, hieß es am Dienstag.

Forderung nach Lieferung von Smartwatch-Daten von Pilnacek

Wien - Vor Beginn der ersten Befragungen im Pilnacek-Untersuchungsausschuss bringen sich die Parteien in Stellung. Die FPÖ, die den U-Ausschuss initiiert hat, warf der ÖVP am Dienstag vor, Aufklärung im Fall des 2023 tot aufgefundenen früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek systematisch zu behindern. Ebenso wie die NEOS und die Grünen fordert sie die Lieferung der Daten der Smartwatch Pilnaceks. Die ÖVP fordert indes den Rücktritt von Volksanwalt Christoph Luisser (FPÖ).

US-Behörde ICE: UNO fordert "unabhängige Untersuchung"

Washington - Nach den tödlichen Schüssen auf eine unbewaffnete Autofahrerin bei Protesten gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE in Minnesota haben die Vereinten Nationen eine Untersuchung der Todesumstände gefordert. Diese Untersuchung müsse rasch erfolgen, unabhängig und transparent gestaltet sein, sagte der Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros, Jeremy Laurence, am Dienstag vor Journalisten in Genf.

Wiener Börse auf rekordhohem Niveau kaum bewegt

Wien - An der Wiener Börse hat sich der ATX am Dienstag auf rekordhohem Niveau stabil gehalten. Inflationsdaten und Zahlen aus dem Bankensektor in den USA fielen tendenziell positiv aus, gaben den heimischen Werten jedoch keine stärkeren Impulse. Am Nachmittag notierte der Leitindex 0,05 Prozent im Minus bei 5.437 Punkten. Das europäische Umfeld notierte ohne klare Richtung. Agrana-Aktien legten nach Zahlen leicht zu.

