Regierungsklausur sucht Ergebnisse

Wien - Mit rund einer Stunde Verspätung ist die Regierungsspitze Dienstagmittag zu ihrer ersten Klausur im neuen Jahr gestartet. Nach einer Begegnung mit Bundespräsident Van der Bellen begab man sich an den Tagungsort in Mauerbach, wo sich die Koalition vor allem Wirtschaftsaufschwung, Bekämpfung der Teuerung und der Umsetzung der neuen europäischen Asyl-Regeln widmen will. Die Ergebnisse werden am Mittwoch im Anschluss an den Ministerrat verkündet.

Trump nimmt am Weltwirtschaftsforum in Davos teil

Davos - US-Präsident Donald Trump nimmt in der kommenden Woche am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teil. "Wir freuen uns, Präsident Trump wieder bei uns begrüßen zu dürfen", sagte WEF-Präsident Börge Brende am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Trump werde von der größten US-Delegation begleitet, die je an dem Treffen von Spitzenpolitikern und Wirtschaftsvertretern im Schweizer Alpenort Davos teilgenommen habe. Das Weltwirtschaftsforum findet von 19. bis 23. Jänner statt.

Behördenvertreter: Rund 2.000 Tote bei Protesten im Iran

Teheran/Genf/Helsinki - Bei den Massenprotesten im Iran sind nach staatlichen Angaben rund 2.000 Menschen getötet worden. Darunter seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, sagte ein Behördenvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Verantwortlich dafür seien "Terroristen". Die seit dem 28. Dezember andauernden Proteste im Iran hatten sich an der schlechten Wirtschaftslage entzündet und waren in Forderungen nach einem Sturz der Führung der Islamischen Republik gegipfelt.

The Body Shop ist insolvent

Wien - Der Kosmetikhändler The Body Shop GmbH mit Sitz in Wien und zwölf Standorten in ganz Österreich ist insolvent, wie die beiden Kreditschutzverbände AKV und KSV1870 Dienstagnachmittag mitteilten. Das Konkursverfahren sei heute am Handelsgericht Wien eröffnet worden. Ein möglicher Fortbetrieb wird noch geprüft.

Hauptangeklagter nach Angriff am Bahnhof Meidling am Wort

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag der Prozess um einen gewalttätigen Angriff auf arabisch aussehende Männer fortgesetzt worden, bei dem am 7. Juli 2024 am Bahnhof Meidling vier Männer teils schwer verletzt wurden. Mit Abu Bakar D. kam der mutmaßliche Anführer von insgesamt 24 Angeklagten mit tschetschenischen Wurzeln zu Wort. Der 25-Jährige soll zum Angriff in Meidling aufgerufen haben. Er war nicht geständig. Sechs Mitangeklagte wurden nicht rechtskräftig verurteilt.

Forderung nach Lieferung von Smartwatch-Daten von Pilnacek

Wien - Vor Beginn der Befragungen im Pilnacek-Untersuchungsausschuss pochen FPÖ, NEOS und Grüne auf die Lieferung der Auswertung der Daten der Smartwatch des 2023 tot aufgefundenen früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Die FPÖ, die den U-Ausschuss initiiert hat, warf der ÖVP am Dienstag abermals vor, Aufklärung systematisch zu behindern. Die ÖVP wies die Kritik zurück und fordert ihrerseits den Rücktritt von Volksanwalt Christoph Luisser (FPÖ).

Nielsen: Grönland lieber Teil Dänemarks als der USA

Washington/Brüssel - Der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen hat deutlich gemacht, dass Grönland unter keinen Umständen zu den USA gehören will. "Wenn wir zwischen den USA und Dänemark wählen müssen, dann wählen wir Dänemark", sagte Nielsen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen. Frederiksen betonte, es sei nicht einfach gewesen, dem "völlig inakzeptablen Druck unserer engsten Verbündeten" standzuhalten.

UNICEF: Mehr als 100 Kinder seit Waffenruhe in Gaza getötet

Genf - Im Gazastreifen sind nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF seit der Waffenruhe im Oktober mindestens 100 Minderjährige gewaltsam ums Leben gekommen. Es seien 60 Buben und 40 Mädchen unter 18 Jahren getötet wurden, berichtete die Organisation am Dienstag aus dem Gazastreifen.

