Regierungsklausur sucht Ergebnisse

Wien - Mit rund einer Stunde Verspätung ist die Regierungsspitze Dienstagmittag zu ihrer ersten Klausur im neuen Jahr gestartet. Nach einer Begegnung mit Bundespräsident Van der Bellen begab man sich an den Tagungsort in Mauerbach, wo sich die Koalition vor allem Wirtschaftsaufschwung, Bekämpfung der Teuerung und der Umsetzung der neuen europäischen Asyl-Regeln widmen will. Die Ergebnisse werden am Mittwoch im Anschluss an den Ministerrat verkündet.

Vermisste Steirerin dürfte tot sein

Tillmitsch - Die in der Steiermark vermisste 34-Jährige dürfte tot sein. Bei einer neuerlichen Befragung des 30-jährigen Verdächtigen legte der Mann ein Teilgeständnis ab und nannte einen Ort, an dem die Ermittler suchen sollten. Tatsächlich wurde Dienstagnachmittag eine Leiche gefunden, bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, Markus Lamb, einen Bericht der "Kronen Zeitung". Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die abgängige Steirerin.

Lawinenabgang in Bad Gastein: 13-jähriger Bub gestorben

Bad Gastein - Bei einem Lawinenabgang in Bad Gastein im Salzburger Pongau ist am Dienstag ein 13-jähriger Bub ums Leben gekommen. Der Bub wurde im Skigebiet Sportgastein in den Hohen Tauern im freien Skiraum von der Lawine erfasst und total verschüttetet. Der junge Tscheche wurde von Einsatzkräften geborgen und rund 45 Minuten lang reanimiert. Doch jede Hilfe kam zu spät. Trotz aller medizinischen Maßnahmen konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Kindes feststellen.

Trump ruft Iraner indirekt zum Umsturz auf

Teheran/Genf/Helsinki - Angesichts der Massenproteste im Iran hat US-Präsident Donald Trump bis auf weiteres alle Gespräche mit der Führung in Teheran ausgesetzt. Den Demonstranten stellte er Unterstützung in Aussicht und forderte sie indirekt zum Umsturz auf. "Iranische Patrioten, protestiert weiter! Übernehmt eure Institutionen!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Bei den Massenprotesten im Iran sind nach staatlichen Angaben vom Dienstag rund 2.000 Menschen getötet worden.

Trump nimmt am Weltwirtschaftsforum in Davos teil

Davos - US-Präsident Donald Trump nimmt in der kommenden Woche am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teil. "Wir freuen uns, Präsident Trump wieder bei uns begrüßen zu dürfen", sagte WEF-Präsident Börge Brende am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Trump werde von der größten US-Delegation begleitet, die je an dem Treffen von Spitzenpolitikern und Wirtschaftsvertretern im Schweizer Alpenort Davos teilgenommen habe. Das Weltwirtschaftsforum findet von 19. bis 23. Jänner statt.

Nielsen: Grönland lieber Teil Dänemarks als der USA

Washington/Brüssel - Der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen hat deutlich gemacht, dass Grönland unter keinen Umständen zu den USA gehören will. "Wenn wir zwischen den USA und Dänemark wählen müssen, dann wählen wir Dänemark", sagte Nielsen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen. Frederiksen betonte, es sei nicht einfach gewesen, dem "völlig inakzeptablen Druck unserer engsten Verbündeten" standzuhalten.

The Body Shop ist insolvent

Wien - Der Kosmetikhändler The Body Shop GmbH mit Sitz in Wien und zwölf Standorten in ganz Österreich ist insolvent, wie die beiden Kreditschutzverbände AKV und KSV1870 Dienstagnachmittag mitteilten. Das Konkursverfahren sei heute am Handelsgericht Wien eröffnet worden. Ein möglicher Fortbetrieb wird noch geprüft.

Martha Schultz bleibt für gesamte Periode WKÖ-Präsidentin

Wien - Die nach dem Rückzug von Harald Mahrer vorerst als Übergangschefin installierte Martha Schultz bleibt nun für die gesamte restliche Periode Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Das teilte der ÖVP-Wirtschaftsbund am Dienstagabend auf Social Media mit und wurde von einem WKÖ-Sprecher gegenüber der APA bestätigt. Auch mehrere Zeitungen berichteten zudem über ein entsprechendes Schreiben von Schultz an die Funktionärinnen und Mitarbeiter der WKÖ.

Wiener Börse schließt nach Rekordhoch tiefer

Wien - An der Wiener Börse ist der ATX am Dienstag etwas von seinem Rekordniveau zurückgefallen. Inflationsdaten und erste Zahlen aus dem Bankensektor in den USA fielen tendenziell besser als erwartet aus, gaben den heimischen Werten jedoch keine positiven Impulse. Nachdem er sein Rekordhoch im Vormittagshandel noch leicht nach oben geschraubt hatte, schloss der Leitindex 0,55 Prozent im Minus bei 5.410,30 Punkten. Das europäische Umfeld ging wenig verändert aus dem Geschäft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

