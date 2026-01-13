KTM AG baut 500 Beschäftigte ab

Wien/Mattighofen/Wels - Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte ab. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte die Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) am Dienstagabend mit. Ziel sei die "nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Fixkosten, die Straffung von Strukturen" sowie die Fokussierung des Produktportfolios. Die erforderlichen Frühwarnmeldungen werden beim AMS eingebracht.

Vermisste Steirerin dürfte tot sein

Tillmitsch - Die in der Steiermark vermisste 34-Jährige dürfte tot sein. Bei einer neuerlichen Befragung des 30-jährigen Verdächtigen legte der Mann ein Teilgeständnis ab und nannte einen Ort, an dem die Ermittler suchen sollten. Tatsächlich wurde Dienstagnachmittag eine weibliche Leiche in einem Waldstück gefunden, so die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung Dienstagabend. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die abgängige Steirerin.

Martha Schultz bleibt bis 2030 WKÖ-Präsidentin

Wien - Die nach dem Rückzug von Harald Mahrer vorerst als Übergangschefin installierte Martha Schultz bleibt nun für die gesamte restliche Periode Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Das teilte der ÖVP-Wirtschaftsbund am Dienstagabend auf Social Media mit und wurde von einem WKÖ-Sprecher gegenüber der APA bestätigt. Auch mehrere Zeitungen berichteten zudem über ein entsprechendes Schreiben von Schultz an die Funktionärinnen und Mitarbeiter der WKÖ.

Trump ruft Iraner indirekt zum Umsturz auf

Teheran/Washington/Rom - Angesichts der Massenproteste im Iran hat US-Präsident Donald Trump bis auf weiteres alle Gespräche mit der Führung in Teheran ausgesetzt. Den Demonstranten stellte er Unterstützung in Aussicht und forderte sie indirekt zum Umsturz auf. "Iranische Patrioten, protestiert weiter! Übernehmt eure Institutionen!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die Zahl der Todesopfer bei den Protesten geht in die Tausende. Die EU arbeitet an neuen Sanktionen gegen den Iran.

Selenskyj räumt schwere Lage in der Ukraine ein

Kiew (Kyjiw) - Nach fast vier Jahren Krieg spitzt sich die Lage in der Ukraine nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj immer weiter zu - sowohl an der Front als auch im Hinterland. Erneut sei die Ukraine von Russland beschossen worden. "Allein an ballistischen Raketen waren es 18 Stück", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Hinzu kämen Kampfdrohnen und Marschflugkörper. Die Elektriker seien seit Wochen im Einsatz, um das Stromnetz einigermaßen am Laufen zu halten.

Grönland-Treffen in Washington zwischen USA und Dänemark

Washington/Brüssel - Im Streit um US-Ansprüche auf Grönland findet am Mittwoch ein Treffen zwischen US-amerikanischen und dänischen Vertretern statt. Konkret wird der dänische Außenminister Lars L�kke Rasmussen mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio zusammenkommen. An dem Treffen soll auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen, wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf Rasmussen meldete.

U-Ausschuss fährt zu Fundort von Pilnaceks Leichnam

Wien - Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss startet am Mittwoch nicht im Parlament, sondern an einem Seitenarm der Donau. Am Vormittag wird ein Bus die Ausschussmitglieder ins etwa eine Stunde von Wien entfernte niederösterreichische Rossatz (Bezirk Krems) bringen, wo der Leichnam des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek 2023 im Wasser treibend gefunden wurde. Sie sollen sich selbst ein Bild der Begebenheiten machen. Am Donnerstag gibt es dann die ersten Befragungen.

Uganda verhängt landesweite Internetsperre kurz vor Wahlen

Kampala - Zwei Tage vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Uganda haben die Behörden eine landesweite Internetsperre verhängt. Der Internetzugang wurde am Dienstag abgeschaltet, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Beobachtungsstelle Netblocks meldete eine "landesweite Störung der Internetverbindung". Bei der Präsidentschaftswahl am Donnerstag hofft der seit 40 Jahren amtierende Präsident Yoweri Museveni auf eine siebente Amtszeit.

