Trump warnt Iran vor Hinrichtung von Demonstranten

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor der Hinrichtung festgenommener Demonstranten gewarnt und eine scharfe Reaktion der USA angedroht. Die iranische Regierung warf Washington indes vor, einen Vorwand für ein militärisches Eingreifen im Iran schaffen zu wollen. Neue Videos in Onlinediensten zeigten dutzende Leichensäcke vor einer Leichenhalle südlich von Teheran. Die Zahl der bei Protesten Getöteten wurde von der Menschenrechtsgruppe HRANA indes mit 2.571 angegeben.

36-Jährige im Bezirk Mistelbach erdrosselt - Partner in Haft

Mistelbach - In einer 2.000-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Mistelbach ist eine 36-Jährige erdrosselt worden. Der Lebensgefährte (47) der Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Die Leiche lag in einem Erdkeller auf der Liegenschaft des Mannes. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend auf der Polizeiinspektion Mistelbach Anzeige erstattet.

KTM AG baut 500 Beschäftigte ab

Wien/Mattighofen/Wels - Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte, zwei Drittel davon in Österreich, ab. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) Dienstagabend mit. Die Frühwarnmeldungen werden beim AMS eingebracht. Für Betroffene steht eine Stiftung für die Automotive-Branche, die vom Land Oberösterreich und AMS finanziert wird, mit mehr als 300 Plätzen bereit.

Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt

Wien - Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel dürfte auf fünf Prozent sinken. Darauf hat sich die Regierung nach APA-Informationen bei ihrer Klausur geeinigt, deren Ergebnisse zu Mittag vorgestellt werden. Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.

Zug raste in Thailand in umgestürzten Kran - 22 Tote

Bangkok - Ein Passagierzug mit fast 200 Menschen an Bord ist in Thailand mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast. Bis Mittwochvormittag (Ortszeit) wurden mindestens 22 Todesopfer geborgen, etwa 70 weitere Passagiere wurden teilweise schwer verletzt, wie thailändische Medien berichteten. Der Stahlkran, der für den Gleisbau eingesetzt wurde, sei plötzlich umgekippt, nur Sekunden bevor der Zug heranraste.

NASA will bis 2030 Atomreaktor auf dem Mond bauen

Washington - Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat ihre Pläne für den Bau eines Atomreaktors auf dem Mond bekräftigt. Der Reaktor solle bis 2030 in Betrieb gehen, teilten die NASA und das US-Energieministerium mit. "Amerika hat sich verpflichtet, zum Mond zurückzukehren, die Infrastruktur zu bauen, die man braucht, um zu bleiben, und die Investitionen vorzunehmen, die es für den nächsten großen Sprung zum Mars und darüber hinaus braucht", sagte NASA-Chef Jared Isaacman.

