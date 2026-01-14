Vermisste Steirerin tot in Waldstück gefunden

Graz - Die seit Freitag in der Steiermark vermisste 34-Jährige ist tot. Ihre Leiche wurde nun in einem Waldstück vergraben gefunden, bestätigten am Mittwoch Ermittler bei einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion Graz. "Es ist nun traurige Gewissheit", sagte der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Als tatverdächtig gilt ein 30-jähriger Mann, der die Polizei zum Fundort der Leiche führte, ein Waldstück nahe seines Wohnortes. Eine Obduktion wurde angeordnet.

36-Jährige im Bezirk Mistelbach erdrosselt - Partner in Haft

Mistelbach - In einer 2.000-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Mistelbach ist eine 36-Jährige erdrosselt worden. Der Lebensgefährte (47) der Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Die Leiche lag in einem Erdkeller auf der Liegenschaft des Mannes. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend auf der Polizeiinspektion Mistelbach Anzeige erstattet.

Trump warnt Iran vor Hinrichtung von Demonstranten

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor der Hinrichtung festgenommener Demonstranten gewarnt und eine scharfe Reaktion der USA angedroht. Teheran warf Washington indes vor, einen Vorwand für ein militärisches Eingreifen im Iran schaffen zu wollen. Neue Videos in Onlinediensten zeigten dutzende Leichensäcke vor einer Leichenhalle südlich von Teheran. Die Proteste sind einem Bericht des amerikanischen Critical Threats Project (CTP) zufolge inzwischen abgeflacht.

Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt

Wien - Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel dürfte auf fünf Prozent sinken. Darauf hat sich die Regierung nach APA-Informationen bei ihrer Klausur geeinigt, deren Ergebnisse zu Mittag vorgestellt werden. Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.

Unklarheit über Hergang von Zugsunglück in Thailand

Bangkok - Nach dem Zugsunglück in Thailand, bei dem mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen sind, mehren sich die Zweifel am bisher kolportierten Hergang des Unfalls. Mehrere örtliche Medien schrieben zunächst, der Kran sei kurz vor dem Eintreffen des Zuges auf die Gleise gestürzt. Dieser sei daraufhin mit voller Wucht in das Stahlgerüst gekracht. Bis zum Nachmittag häuften sich aber Berichte, wonach der Kran direkt auf den Zug gestürzt sein soll.

Mutter flüchtete mit Kindern aus brennender Wohnung in Linz

Linz - Eine Mutter und ihre vier Kinder sind Dienstagabend in Linz vor einem Feuer in ihrer Wohnung geflüchtet. Die Frau und die ein- bis siebenjährigen Kinder wurden wie ein Nachbar vom Rettungsdienst versorgt, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz. Um 21.00 Uhr waren mehrere Notrufe eingegangen, dass eine Wohnung im ersten Stock eines viergeschossigen Mehrparteienhauses im Stadtteil Auwiesen in Brand stehe.

US-Vertreter noch im Jänner zu Ukraine-Gesprächen bei Putin

Washington - Der Sondergesandte des Weißen Hauses, Steve Witkoff, und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, planen einem Medienbericht zufolge eine Reise nach Moskau für ein Treffen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Die Begegnung könne noch in diesem Monat stattfinden, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider.

Trump-Stinkefinger gegen pöbelnden Arbeiter in Ford-Werk

Detroit - US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag (Ortszeit) bei einem Werksbesuch in einer Fabrik des US-Autobauers Ford in Detroit den schmählichen Zwischenruf eines Arbeiters denkbar vulgär quittiert. Wie eine im Internet verbreitete Handyaufnahme zeigte, formte Trump zweimal deutlich mit dem Mund den Ausdruck "Fuck you" in Richtung des Störers und zeigte den Mittelfinger. Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung bestätigte der "Washington Post" die Authentizität der Aufnahmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red