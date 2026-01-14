Trump warnt Iran vor Hinrichtungen - Proteste abgeflaut

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor der Hinrichtung festgenommener Demonstranten gewarnt und eine scharfe Reaktion der USA angedroht. Teheran warf Washington indes vor, einen Vorwand für ein militärisches Eingreifen im Iran schaffen zu wollen. Nach den schweren Unruhen und Protesten der letzten Tage kehrt in den iranischen Metropolen nun allmählich Normalität zurück. Auch in der Hauptstadt Teheran sind inzwischen weniger Polizisten und Sicherheitskräfte stationiert.

Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt

Wien - Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt auf knapp fünf Prozent. Darauf hat sich die Regierung bei ihrer zweitägigen Klausur geeinigt. Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.

Frau im Weinviertel erdrosselt - Lebensgefährte in Haft

Mistelbach - In einer 2.000-Einwohner-Gemeinde im Weinviertel nahe der Bezirksstadt Mistelbach ist eine 36-Jährige erdrosselt worden. Der 47 Jahre alte Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Die Leiche lag in einem Erdkeller auf dem Grundstück des Mannes. Das Opfer ist deutsche Staatsbürgerin, sagte Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft Korneuburg auf Anfrage.

Vermisste Steirerin tot in Waldstück gefunden

Graz - Die seit Freitag in der Steiermark vermisste 34-Jährige ist tot. Ihre Leiche wurde nun in einem Waldstück vergraben gefunden, bestätigten am Mittwoch Ermittler bei einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion Steiermark. "Es ist nun traurige Gewissheit", sagte der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Als tatverdächtig gilt ein 30-jähriger Mann, der die Polizei zum Fundort der Leiche führte, ein Wald nahe seines Wohnortes. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Vier Jahre Haft für Überfälle auf fünf Supermarkt-Filialen

Wien - Ein ehemaliger Supermarkt-Angestellter, der seine eigenen Filialen überfallen hatte, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Akute Geldnot hätte den bisher Unbescholtenen zu insgesamt fünf Raubüberfällen verleitet, meinte Verteidiger Andreas Reichenbach: "Er hat keinen anderen Ausweg gesehen." Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der 30-Jährige akzeptierte die Strafe, die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab.

Verdächtige nach Einbruch in Wiener Palais ausgeforscht

Wien - Nach dem Einbruch in der Silvesternacht in das Palais Festetics in Wien-Alsergrund hat die Polizei eine 32-Jährige ausgeforscht. Weil sie persönliche Gegenstände dort verloren hatte, kamen ihr die Ermittler auf die Schliche, wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion der APA am Mittwoch erklärte. Mehrere Menschen waren vor 14 Tagen in die historischen Räumlichkeiten eingedrungen, hatten Bilder mitgenommen und das Inventar im Zuge einer illegalen Silvesterparty beschädigt.

Neuer EU-Kredit für Ukraine soll vor allem Militär stärken

EU-weit/Brüssel - Die EU will die bewilligten Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro aufteilen. Ein Drittel soll in den allgemeinen Staatshaushalt fließen und zwei Drittel in militärische Ausrüstung, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Die 60 Milliarden Euro für das Militär sollen ihr zufolge hauptsächlich für den Kauf von Ausrüstung aus europäischen Ländern verwendet werden.

Baukran stürzt in Thailand auf Zug mindestens 30 Tote

Bangkok - Nach dem Zugsunglück in Thailand steigt die Opferzahl: Nach Behördenangaben vom Mittwoch kamen mindestens 30 Menschen ums Leben, Dutzende wurden schwer verletzt. Unterdessen dürfte sich langsam Klarheit zum Unfallhergang manifestieren. Demnach dürfte ein Konstruktionskran auf den Zug gestürzt sein, nicht - wie ursprünglich kolportiert - der Zug gegen den bereits umgestürzten Kran gerast sein. Der Kran traf zwei Waggons, der Zug entgleiste und fing Feuer.

