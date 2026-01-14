Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt

Wien - Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt auf knapp fünf Prozent. Darauf hat sich die Regierung bei ihrer zweitägigen Klausur geeinigt. Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.

Frau im Weinviertel erdrosselt - Lebensgefährte in Haft

Mistelbach - In einer 2.000-Einwohner-Gemeinde im Weinviertel nahe der Bezirksstadt Mistelbach ist eine 36-Jährige erdrosselt worden. Der 47 Jahre alte Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Die Leiche lag in einem Erdkeller auf dem Grundstück des Mannes. Das Opfer ist deutsche Staatsbürgerin, sagte Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft Korneuburg auf Anfrage.

Vermisste Steirerin tot in Waldstück gefunden

Graz - Die seit Freitag in der Steiermark vermisste 34-Jährige ist tot. Ihre Leiche wurde nun in einem Waldstück vergraben gefunden, bestätigten am Mittwoch Ermittler bei einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion Steiermark. "Es ist nun traurige Gewissheit", sagte der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Als tatverdächtig gilt ein 30-jähriger Mann, der die Polizei zum Fundort der Leiche führte, ein Wald nahe seines Wohnortes. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Baukran stürzt in Thailand auf Zug, mindestens 30 Tote

Bangkok - Nach dem Zugsunglück in Thailand steigt die Opferzahl: Nach Behördenangaben vom Mittwoch kamen mindestens 30 Menschen ums Leben, Dutzende wurden schwer verletzt. Unterdessen dürfte sich langsam Klarheit zum Unfallhergang manifestieren. Demnach dürfte ein Konstruktionskran auf den Zug gestürzt sein, nicht - wie ursprünglich kolportiert - der Zug gegen den bereits umgestürzten Kran gerast sein. Der Kran traf zwei Waggons, der Zug entgleiste und fing Feuer.

Regierung bringt Industriestrompreis auf den Weg

Wien - Die Dreierkoalition will ab 1.1.2027 einen vergünstigten Industriestrompreis einführen. Ein entsprechendes Vorhaben wurde am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Die Kosten von rund 250 Mio. Euro jährlich sollen durch einen zusätzlichen Budgetbeitrag der Energiewirtschaft getragen werden. Zudem definiert die Regierung neun Schlüsseltechnologien, in die gezielt investiert werden soll. Dazu zählen etwa Künstliche Intelligenz, Quanten-, Energie- und Umwelttechnologien.

Dänemark baut Militärpräsenz auf Grönland weiter aus

Washington/Brüssel - Kurz vor einem Treffen zum Anspruch der USA auf Grönland im Weißen Haus in Washington hat Dänemark einen Ausbau seiner Militärpräsenz auf der Insel angekündigt. "Wir werden unsere militärische Präsenz in Grönland weiter verstärken", so Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Mittwoch. "Wir werden aber auch innerhalb der NATO auf mehr Übungen und eine verstärkte Präsenz der NATO in der Arktis drängen." US-Präsident Donald Trump konterte mit unveränderter Maximalposition.

U-Ausschuss fuhr zu Fundort von Pilnaceks Leichnam

Wien/Rossatz-Arnsdorf - Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses zu den Ermittlungen nach dem Tod von Christian Pilnacek haben die Fundstelle des Leichnams am Mittwoch mit eigenen Augen begutachtet. Der gemeinsame Ausflug zu einem Nebenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) habe geholfen, allen Abgeordneten ein Bild von der Stelle zu verschaffen, waren die Fraktionsführer von FPÖ, SPÖ, NEOS und Grünen überzeugt. Die ÖVP kritisierte den Lokalaugenschein als kostspielig.

Neuer EU-Kredit für Ukraine soll vor allem Militär stärken

EU-weit/Brüssel - Das neue riesige EU-Darlehen für die Ukraine soll nach dem Willen der Europäischen Kommission zu einem großen Teil den gegen Russland kämpfenden Streitkräften zugutekommen. Wie der von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte Vorschlag vorsieht, soll das ukrainische Militär mit 60 Milliarden Euro unterstützt werden. Die verbleibenden 30 Mrd. Euro des insgesamt 90 Mrd. Euro schweren Kredits sollen demnach der Ukraine als Budget-Hilfe bereitgestellt werden.

