Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt

Wien - Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt auf knapp fünf Prozent. Darauf hat sich die Regierung bei ihrer zweitägigen Klausur geeinigt. Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.

Vermisste Steirerin tot in Waldstück gefunden

Graz - Die seit Freitag in der Steiermark vermisste 34-Jährige ist tot. Ihre Leiche wurde nun in einem Waldstück vergraben gefunden, bestätigten am Mittwoch Ermittler bei einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion Steiermark. "Es ist nun traurige Gewissheit", sagte der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Als tatverdächtig gilt ein 30-jähriger Mann, der die Polizei zum Fundort der Leiche führte, ein Wald nahe seines Wohnortes. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Regierung bringt Industriestrompreis auf den Weg

Wien - Die Dreierkoalition will ab 1.1.2027 einen vergünstigten Industriestrompreis einführen. Ein entsprechendes Vorhaben wurde am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Die Kosten von rund 250 Mio. Euro jährlich sollen durch einen zusätzlichen Budgetbeitrag der Energiewirtschaft getragen werden. Zudem definiert die Regierung neun Schlüsseltechnologien, in die gezielt investiert werden soll. Dazu zählen etwa Künstliche Intelligenz, Quanten-, Energie- und Umwelttechnologien.

Dänemark holt schwedische Soldaten nach Grönland

Washington/Brüssel - Angesichts der US-Übernahmedrohungen gegen Grönland holt sich Dänemark militärische Hilfe von europäischen NATO-Partnerländern. Einige Offiziere der schwedischen Armee werden noch im Laufe des Mittwochs auf Grönland eintreffen, sagte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson in Stockholm. Die Armeeangehörigen würden auf Ersuchen Dänemarks entsandt. Dieses hatte zuvor einen Ausbau seiner Militärpräsenz auf der Arktisinsel angekündigt.

Auto-Neuzulassungen legten 2025 um 12 Prozent zu

Wien - Der heimische Automarkt hat 2025 einen deutlichen Aufschwung erlebt. 284.978 Pkw wurden neu zugelassen, ein Plus von 12,3 Prozent im Jahresvergleich. Damit wurde der höchste Wert seit 2019 erreicht, wo noch 329.363 Autos neu auf den Markt kamen. Bei den Motoren waren Benzinhybrid- und Elektroantriebe die Sieger, bei den Marken räumte wieder einmal VW ab. Wobei: Liebling der Privatkäufer war Dacia. Am Gesamt-Kfz-Markt gab es einen Zuwachs von 3,4 Prozent auf 381.850 Fahrzeuge.

U-Ausschuss fuhr zu Fundort von Pilnaceks Leichnam

Wien/Rossatz-Arnsdorf - Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses zu den Ermittlungen nach dem Tod von Christian Pilnacek haben die Fundstelle des Leichnams am Mittwoch mit eigenen Augen begutachtet. Der gemeinsame Ausflug zu einem Nebenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) habe geholfen, allen Abgeordneten ein Bild von der Stelle zu verschaffen, waren die Fraktionsführer von FPÖ, SPÖ, NEOS und Grünen überzeugt. Die ÖVP kritisierte den Lokalaugenschein als kostspielig.

Neuer EU-Kredit für Ukraine soll vor allem Militär stärken

EU-weit/Brüssel - Das neue riesige EU-Darlehen für die Ukraine soll nach dem Willen der Europäischen Kommission zu einem großen Teil den gegen Russland kämpfenden Streitkräften zugutekommen. Wie der von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte Vorschlag vorsieht, soll das ukrainische Militär mit 60 Milliarden Euro unterstützt werden. Die verbleibenden 30 Mrd. Euro des insgesamt 90 Mrd. Euro schweren Kredits sollen demnach der Ukraine als Budget-Hilfe bereitgestellt werden.

15 und sieben Jahre plus Einweisung für Kindesmissbrauch

Wels - Zwei mehrfach verurteilte Sexualstraftäter sind am Mittwoch im Landesgericht Wels neuerlich wegen Missbrauchstaten verurteilt worden. Ein 79-Jähriger fasste sieben Jahre aus, sein 53-jähriger Komplize die Höchststrafe von 15 Jahren. Daneben wurden beide in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. "Sie arbeiten symbiotisch zusammen, um sich jugendliche Burschen gefügig zu machen", sagte der Richter in der Urteilsbegründung.

red