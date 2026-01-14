Aktivisten: Mehr als 3400 Demonstranten im Iran getötet

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor der Hinrichtung festgenommener Demonstranten gewarnt und eine scharfe Reaktion der USA angedroht. Teheran warf Washington indes vor, einen Vorwand für ein militärisches Eingreifen im Iran schaffen zu wollen. Iranische Sicherheitskräfte haben nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) bisher mindestens 3428 Demonstrantinnen und Demonstranten getötet.

Dänemark holt schwedische Soldaten nach Grönland

Washington/Brüssel - Angesichts der US-Übernahmedrohungen gegen Grönland holt sich Dänemark militärische Hilfe von europäischen NATO-Partnerländern. Einige Offiziere der schwedischen Armee werden noch im Laufe des Mittwochs auf Grönland eintreffen, sagte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson in Stockholm. Die Armeeangehörigen würden auf Ersuchen Dänemarks entsandt. Dieses hatte zuvor einen Ausbau seiner Militärpräsenz auf der Arktisinsel angekündigt.

Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt

Wien - Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt auf knapp fünf Prozent. Darauf hat sich die Regierung bei ihrer zweitägigen Klausur geeinigt. Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.

Vermisste Steirerin tot in Waldstück gefunden

Graz - Die seit Freitag in der Steiermark vermisste 34-Jährige ist tot. Ihre Leiche wurde nun in einem Waldstück vergraben gefunden, bestätigten am Mittwoch Ermittler bei einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion Steiermark. "Es ist nun traurige Gewissheit", sagte der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Als tatverdächtig gilt ein 30-jähriger Mann, der die Polizei zum Fundort der Leiche führte, ein Wald nahe seines Wohnortes. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Regierung bringt Industriestrompreis auf den Weg

Wien - Die Dreierkoalition will ab 1.1.2027 einen vergünstigten Industriestrompreis einführen. Ein entsprechendes Vorhaben wurde am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Die Kosten von rund 250 Mio. Euro jährlich sollen durch einen zusätzlichen Budgetbeitrag der Energiewirtschaft getragen werden. Zudem definiert die Regierung neun Schlüsseltechnologien, in die gezielt investiert werden soll. Dazu zählen etwa Künstliche Intelligenz, Quanten-, Energie- und Umwelttechnologien.

U-Ausschuss fuhr zu Fundort von Pilnaceks Leichnam

Wien/Rossatz-Arnsdorf - Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses zu den Ermittlungen nach dem Tod von Christian Pilnacek haben die Fundstelle des Leichnams am Mittwoch mit eigenen Augen begutachtet. Der gemeinsame Ausflug zu einem Nebenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) habe geholfen, allen Abgeordneten ein Bild von der Stelle zu verschaffen, waren die Fraktionsführer von FPÖ, SPÖ, NEOS und Grünen überzeugt. Die ÖVP kritisierte den Lokalaugenschein als kostspielig.

Auto-Neuzulassungen legten 2025 um 12 Prozent zu

Wien - Der heimische Automarkt hat 2025 einen deutlichen Aufschwung erlebt. 284.978 Pkw wurden neu zugelassen, ein Plus von 12,3 Prozent im Jahresvergleich. Damit wurde der höchste Wert seit 2019 erreicht, wo noch 329.363 Autos neu auf den Markt kamen. Bei den Motoren waren Benzinhybrid- und Elektroantriebe die Sieger, bei den Marken räumte wieder einmal VW ab. Wobei: Liebling der Privatkäufer war Dacia. Am Gesamt-Kfz-Markt gab es einen Zuwachs von 3,4 Prozent auf 381.850 Fahrzeuge.

Mordprozess nach Messerstecherei bei Sommerfest in Kärnten

Klagenfurt - Des versuchten Mordes nicht schuldig hat sich ein 22-jähriger Kärntner während seines Prozesses am Mittwoch vor dem Schwurgericht am Landesgericht Klagenfurt bekannt. Der Mann soll im betrunkenen Zustand am 6. Juli des Vorjahres in Stall (Bezirk Spittal an der Drau) mehrfach mit einem Steakmesser auf den Kopf eines Gleichaltrigen eingestochen und ihn damit bewusst zu töten versucht haben. Die Beratungen der Geschworenen dauerten um 17.30 Uhr noch an.

Wiener Börse schließt im Plus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte 0,39 Prozent auf 5.431 Punkte zu. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen und impulsarmen Handel zur Wochenmitte. Unterstützung für den ATX kam von den Schwergewichten Andritz und Wienerberger mit Zuwächsen von 2,5 bzw. 3,2 Prozent. Bei den schwergewichteten Banken überwogen ebenfalls die positiven Vorzeichen. Raiffeisen Bank International gewannen 1,1 Prozent.

