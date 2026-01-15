Europäer schicken Soldaten nach Grönland - USA bleiben hart

Washington/Brüssel - Die Krise um Grönland spitzt sich weiter zu: Während die USA bei einem Spitzentreffen mit Dänemark in Washington nicht von ihren Annexionsansprüchen abgerückt sind, haben mehrere europäische Staaten die Entsendung von Soldaten auf die dänische Arktisinsel angekündigt. Schwedische Soldaten werden bereits am Mittwoch dort eintreffen, sagte Regierungschef Ulf Kristersson in Stockholm. Auch Norwegen und Deutschland wollen Truppen schicken.

Sorge vor US-Angriffen auf den Iran wächst

Teheran - Nach dem brutalen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste wächst die Sorge vor einem militärischen Konflikt. Entwicklungen in der Region wie Warnungen diplomatischer Vertretungen, aber auch Maßnahmen des US-Militärs und eine zwischenzeitliche Sperrung des iranischen Luftraums lösten Befürchtungen aus, dass US-Präsident Donald Trump seine Drohungen gegen die politische Führung in Teheran wahr machen könnte.

Erste Befragungen starten im U-Ausschuss zur Causa Pilnacek

Wien - Nach dem Lokalaugenschein am Fundort des Leichnams von Christian Pilnacek startet der Untersuchungsausschuss am Donnerstag mit den ersten Befragungen. Als erste Auskunftsperson ins Parlament geladen ist der Baggerfahrer, der die Leiche des ehemaligen Justiz-Sektionschefs am 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gefunden hat.

Palästinensergruppen einigten sich auf Übergangsverwaltung

Kairo - Die Hamas und die palästinensische Autonomiebehörde haben sich nach Angaben der ägyptischen Regierung auf die Zusammensetzung einer Übergangsverwaltung für den Gazastreifen geeinigt. Alle Beteiligten hätten eine Einigung über die 15 Mitglieder des Gremiums getroffen, erklärte der ägyptische Außenminister Badr Abdelatti am Mittwoch nach Gesprächen in Kairo. Angeführt werden soll das Gremium von dem ehemaligen stv. Minister der Palästinensischen Autonomiebehörde Ali Shaath.

Schweizer Bundespräsident zu Antrittsbesuch in Wien

Wien - Die Schweiz hat jedes Jahr einen neuen Bundespräsidenten - und sein erster Auslandsbesuch führt ihn nach Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am heutigen Donnerstag seinen eidgenössischen Amtskollegen Guy Parmelin in der Hofburg. Parmelin, der auch Wirtschafts- und Wissenschaftsminister ist, trifft zudem Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ).

ISS-Crew auf vorzeitigem Rückweg zur Erde

Washington - Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde NASA eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde. Mit einem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk dockten die vier Astronauten von der ISS ab, wie Live-Bilder der NASA zeigten.

