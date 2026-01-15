Sorge vor US-Angriffen auf den Iran wächst

Teheran - Nach dem brutalen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste wächst die Sorge vor einem militärischen Konflikt. Entwicklungen in der Region wie Warnungen diplomatischer Vertretungen, aber auch Maßnahmen des US-Militärs und eine zwischenzeitliche Sperrung des iranischen Luftraums lösten Befürchtungen aus, dass US-Präsident Donald Trump seine Drohungen gegen die politische Führung in Teheran wahr machen könnte.

ICE-Beamter schoss Venezolaner in Minneapolis ins Bein

Minneapolis (Minnesota) - Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf eine Autofahrerin durch Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis hat ein Beamter der Behörde in der Stadt einem Venezolaner ins Bein geschossen. Der Bundesbeamte habe den "defensiven" Schuss abgegeben, "um sein Leben zu verteidigen", nachdem ein "illegaler Einwanderer aus Venezuela" sich der Festnahme widersetzt habe, erklärte das US-Heimatschutzministerium am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Erste Befragungen starten im U-Ausschuss zur Causa Pilnacek

Wien - Nach dem Lokalaugenschein am Fundort des Leichnams von Christian Pilnacek startet der Untersuchungsausschuss am Donnerstag mit den ersten Befragungen. Als erste Auskunftsperson ins Parlament geladen ist der Baggerfahrer, der die Leiche des ehemaligen Justiz-Sektionschefs am 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gefunden hat.

Palästinensergruppen einigten sich auf Übergangsverwaltung

Kairo - Die Hamas und die palästinensische Autonomiebehörde haben sich nach Angaben der ägyptischen Regierung auf die Zusammensetzung einer Übergangsverwaltung für den Gazastreifen geeinigt. Alle Beteiligten hätten eine Einigung über die 15 Mitglieder des Gremiums getroffen, erklärte der ägyptische Außenminister Badr Abdelatti am Mittwoch nach Gesprächen in Kairo. Angeführt werden soll das Gremium von dem ehemaligen stv. Minister der Palästinensischen Autonomiebehörde Ali Shaath.

Trump zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump zeigt sich zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas. "Ich denke, wir kommen sehr gut zurecht mit Venezuela", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er führte ein langes Telefonat mit Venezuelas Übergangspräsidentin Delcy Rodr�guez. Sie schrieb am Mittwoch auf Telegram von einem "langen, produktiven und höflichen Gespräch". Indes haben die USA erste Verkäufe von venezolanischem Öl auf Grundlage eines neuen Abkommens getätigt.

Erneut Kran in Thailand eingestürzt - zwei Tote

Bangkok - Am Donnerstag ist erneut ein Baukran in Thailand eingestürzt. Dabei wurden zwei Fahrzeuge getroffen, wobei zwei Personen ums Leben kamen, teilte die Polizei mit. Fünf Menschen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Samut Sakhon in der Nähe der Hauptstadt Bangkok. Einen Tag zuvor hatte ein Kranunfall im Nordosten des Landes zum Tod von 32 Zugpassagieren geführt.

Schweizer Bundespräsident zu Antrittsbesuch in Wien

Wien - Die Schweiz hat jedes Jahr einen neuen Bundespräsidenten - und sein erster Auslandsbesuch führt ihn nach Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am heutigen Donnerstag seinen eidgenössischen Amtskollegen Guy Parmelin in der Hofburg. Parmelin, der auch Wirtschafts- und Wissenschaftsminister ist, trifft zudem Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ).

red