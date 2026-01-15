Zwei Männer in Wien erfroren

Wien - Zwei Männer sind bei der derzeitigen Kältewelle in den vergangenen Tagen in Wien erfroren. Beide wurden von den Streetworkteams der Caritas gefunden. Am Samstag fanden sie einen Obdachlosen in Floridsdorf, er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Am Sonntag fanden Streetworker einen Mann reglos in einem Park in Favoriten, die Rettung konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zuerst hatte die "Heute" darüber berichtet. Die Caritas bestätigte die Todesfälle.

Iraner seit sieben Tagen ohne Internet

Teheran - Das Internet im Iran ist am Donnerstag wegen der landesweiten Massenproteste gegen die Staatsführung den siebenten Tag in Folge blockiert. Die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks berichtete auf der Plattform X, dass die Internetsperre inzwischen länger als 156 Stunden andauere. Gleichzeitig führe das Informationsvakuum zu einer Verstärkung von regimefreundlichen Accounts und KI-Fälschungen, hieß es von Netblocks.

Erste Befragungen starten im U-Ausschuss zur Causa Pilnacek

Wien - Nach dem Lokalaugenschein am Fundort des Leichnams von Christian Pilnacek startet der Untersuchungsausschuss am Donnerstag mit den ersten Befragungen. Als erste Auskunftsperson ins Parlament geladen ist der Baggerfahrer, der die Leiche des ehemaligen Justiz-Sektionschefs am 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gefunden hat.

Macron: Erste Soldaten auf dem Weg nach Grönland

Paris/Nuuk/Washington - Auch Frankreich schickt auf Anfrage Dänemarks Soldaten ins von den USA beanspruchte Grönland. Präsident Emmanuel Macron schrieb auf der Plattform X, die ersten Militärangehörigen seien unterwegs. "Weitere werden folgen." Macron sprach von "gemeinsamen Übungen", die Dänemark organisiert habe und die unter dem Namen "Operation Arctic Endurance" (auf Deutsch etwa: "Einsatz Arktische Ausdauer") liefen. Auch Schweden und Norwegen haben ihre Teilnahme zugesagt.

ICE-Beamter schoss Venezolaner in Minneapolis ins Bein

Minneapolis (Minnesota) - Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf eine Autofahrerin durch Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis hat ein Beamter der Behörde in der Stadt einem Venezolaner ins Bein geschossen. Der Bundesbeamte habe den "defensiven" Schuss abgegeben, "um sein Leben zu verteidigen", nachdem ein "illegaler Einwanderer aus Venezuela" sich der Festnahme widersetzt habe, erklärte das US-Heimatschutzministerium am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Schweizer Bundespräsident zu Antrittsbesuch in Wien

Wien - Die Schweiz hat jedes Jahr einen neuen Bundespräsidenten - und sein erster Auslandsbesuch führt ihn nach Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am heutigen Donnerstag seinen eidgenössischen Amtskollegen Guy Parmelin in der Hofburg. Parmelin, der auch Wirtschafts- und Wissenschaftsminister ist, trifft zudem Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ).

Erneut Kran in Thailand eingestürzt - zwei Tote

Bangkok - Am Donnerstag ist erneut ein Baukran in Thailand eingestürzt. Dabei wurden zwei Fahrzeuge getroffen, wobei zwei Personen ums Leben kamen, teilte die Polizei mit. Fünf Menschen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Samut Sakhon in der Nähe der Hauptstadt Bangkok. Einen Tag zuvor hatte ein Kranunfall im Nordosten des Landes zum Tod von 32 Zugpassagieren geführt.

75-Jährige bei Pkw-Frontalkollision in Vorarlberg getötet

Bregenz - Bei einer Frontalkollision zweier Pkw ist am Mittwoch in Schnepfau (Bregenzerwald) eine 75-jährige Lenkerin getötet worden. Eine 84-Jährige geriet auf der Bregenzerwaldstraße (L200) aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie gegen den Wagen der 75-Jährigen krachte. Der Pkw der 75-Jährigen wurde in einen Graben geschleudert, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

