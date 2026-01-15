Erste Befragungen im U-Ausschuss zu Causa Pilnacek gestartet

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Christian Pilnacek hat am Donnerstag mit den ersten Befragungen begonnen. Als erste Auskunftsperson ins Parlament geladen war der Baggerfahrer, der die Leiche des ehemaligen Justiz-Sektionschefs am 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gefunden hat. Die Fraktionen zeigten sich vor Start der Befragung zuversichtlich, dass es gelinge, offene Fragen zu klären.

Iraner seit sieben Tagen ohne Internet

Teheran - Das Internet im Iran ist am Donnerstag wegen der landesweiten Massenproteste gegen die Staatsführung den siebenten Tag in Folge blockiert. Die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks berichtete auf der Plattform X, dass die Internetsperre inzwischen länger als 156 Stunden andauere. Gleichzeitig führe das Informationsvakuum zu einer Verstärkung von regimefreundlichen Accounts und KI-Fälschungen, hieß es von Netblocks.

Zwei Männer in Wien erfroren

Wien - Zwei Männer sind bei der derzeitigen Kältewelle in den vergangenen Tagen in Wien erfroren. Beide wurden von den Streetworkteams der Caritas gefunden. Am Samstag fanden sie einen Obdachlosen in Floridsdorf, er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Am Sonntag fanden Streetworker einen Mann reglos in einem Park in Favoriten, die Rettung konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zuerst hatte die "Heute" darüber berichtet. Die Caritas bestätigte die Todesfälle.

Palästinensergruppen einigten sich auf Übergangsverwaltung

Kairo/Doha - Die Hamas und die palästinensische Autonomiebehörde haben sich nach Angaben der ägyptischen Regierung auf die Zusammensetzung einer Übergangsverwaltung für den Gazastreifen geeinigt. Alle Beteiligten hätten eine Einigung über die 15 Mitglieder des Gremiums getroffen, erklärte der ägyptische Außenminister Badr Abdelatti am Mittwoch nach Gesprächen in Kairo. Angeführt werden soll das Gremium von dem ehemaligen stv. Minister der Palästinensischen Autonomiebehörde Ali Shaath.

Rund 15 französische Soldaten in Grönland eingetroffen

Paris/Nuuk/Washington - Im Konflikt mit den USA um Grönland sind die ersten französischen Soldaten in der grönländischen Hauptstadt Nuuk eingetroffen. Etwa 15 Gebirgsjäger seien vor Ort, um eine gemeinsame Militärübung mit Soldaten anderer europäischer Länder vorzubereiten, sagte der französische Botschafter für den Nord- und Südpol, Olivier Poivre d'Arvor, am Donnerstag dem Sender France Info. Ziel sei es, "den USA zu zeigen, dass die NATO in Grönland präsent ist", sagte Poivre d'Arvor.

ICE-Beamter schoss in Minneapolis Venezolaner ins Bein

Minneapolis (Minnesota) - Eine Woche nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau hat erneut ein Bundesbeamter in Minneapolis einen Schuss abgegeben und einen Venezolaner am Bein verletzt. Das Heimatschutzministerium berichtete auf X von einer eskalierten Verkehrskontrolle am Mittwochabend (Ortszeit). Der Stadt Minneapolis zufolge befindet sich der Mann mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus.

Babler: MWSt-Senkung "entlang der Gegenfinanzierung"

Wien - Nach der Ankündigung einer Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel am Mittwoch ist noch offen, auf welche Produkte im Detail der niedrigere Steuersatz von knapp 5 Prozent anfallen wird. Man werde den Warenkorb "entlang der Gegenfinanzierung" aufstellen, erklärte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler am Donnerstag gegenüber dem Ö1-Morgenjournal. Als Fixstarter nannte Babler aber Milch, Eier, Brotprodukte und Gemüse. "Das sind Dinge, die man bei jedem Einkauf dabei hat."

Illegale Grenzübertritte in EU um 26 Prozent zurückgegangen

Brüssel/Wien - Die Zahl der illegalen Grenzübertritte an den Außengrenzen der EU ist im Jahr 2025 um mehr als ein Viertel (26 Prozent) auf nahezu 178.000 gesunken. Dies geht aus ersten konsolidierte Zahlen der EU-Grenzschutzbehörde Frontex vom Donnerstag hervor. "Das ist ein Ergebnis stärkerer Außengrenzen und wirksamer internationaler Partnerschaften", sagte der EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner (ÖVP), laut Aussendung.

