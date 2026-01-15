Baggerfahrer im Pilnacek-U-Ausschuss befragt

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Christian Pilnacek hat am Donnerstag mit den ersten Befragungen begonnen. Zuerst schilderte der Baggerfahrer, der die Leiche des ehemaligen Justiz-Sektionschefs am Morgen des 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gefunden hat, seine Wahrnehmungen. Der Leichnam "war weiß wie ein Blattl Papier", als er ihn fand, berichtete er.

Trump sieht Ende der Tötungen von Demonstranten im Iran

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der Gewalt gegen Demonstranten im Iran verkündet. Er habe aus "sehr wichtigen Quellen auf der anderen Seite" die Zusicherung erhalten, dass "die Tötungen aufgehört haben", sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Es seien auch keine Hinrichtungen geplant. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi sagte in einem Interview mit dem US-Sender Fox, es werde "weder heute noch morgen" Hinrichtungen geben.

Mehrwertsteuer-Senkung stößt zum Teil auch auf Kritik

Wien - Nach der Ankündigung einer Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel am Mittwoch ist weiter offen, auf welche Produkte im Detail der niedrigere Steuersatz von knapp 5 Prozent anfallen wird. Man werde den Warenkorb "entlang der Gegenfinanzierung" aufstellen, erklärte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler am Donnerstag auf Ö1. Die Industriellenvereinigung kritisierte das "überschaubare Volumen", aber auch die Gegenfinanzierung über Steuern und ein "Gießkannenprinzip".

Zwei Männer in Wien erfroren

Wien - Zwei Männer sind bei der derzeitigen Kältewelle in den vergangenen Tagen in Wien erfroren. Beide wurden von den Streetworkteams der Caritas gefunden. Am Samstag fanden sie einen Obdachlosen in Floridsdorf, er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Am Sonntag fanden Streetworker einen Mann reglos in einem Park in Favoriten, die Rettung konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zuerst hatte die "Heute" darüber berichtet. Die Caritas bestätigte die Todesfälle.

Rund 15 französische Soldaten in Grönland eingetroffen

Paris/Nuuk/Washington - Im Konflikt mit den USA um Grönland sind die ersten 15 französischen Soldaten in der grönländischen Hauptstadt Nuuk eingetroffen. Angesichts der US-Drohung, Grönland zu übernehmen, hatten auf Bitte Dänemarks Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwegen angekündigt, für die europäische Militärmission "Arctic Endurance" Soldaten auf die Arktis-Insel zu schicken. Russland kritisierte unterdessen die Entsendung von Soldaten aus NATO-Ländern nach Grönland.

Nach Zugsunglück: Kran stürzte auf Schnellstraße bei Bangkok

Bangkok - Nur einen Tag nach dem tödlichen Zugsunglück in Thailand durch einen herabstürzenden Baukran ist es nahe Bangkok erneut zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Zwei Menschen kamen ums Leben und fünf weitere wurden verletzt, als ein Baukran am Morgen (Ortszeit) in Samut Sakhon plötzlich auf eine Schnellstraße stürzte. Teile des Stahlgerüsts hätten zwei Autos getroffen, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" die Polizei.

U-Haft nach Tötung einer 36-Jährigen im Weinviertel verhängt

Mistelbach - Nach der Tötung einer 36-Jährigen im Bezirk Mistelbach ist am Donnerstag laut Landesgericht Korneuburg U-Haft über den Mordverdächtigen verhängt worden. Der 47-Jährige gestand, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit erdrosselt zu haben. Einige Tage nach der Tat soll er einen Bekannten über die Tötung informiert haben, der am Dienstagabend Anzeige erstattete. Die Leiche wurde in einem Erdkeller auf dem Grundstück des Beschuldigten entdeckt.

ISS-Crew nach Evakuierung wieder auf der Erde

Washington - Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS hat die US-Raumfahrtbehörde NASA eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde geholt. Mit einem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landeten die vier Astronauten in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) vor der Küste des US-Bundesstaates Kaliforniens (etwa 9.42 Uhr MEZ), wie Live-Bilder der NASA zeigten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red