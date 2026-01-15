Schilderungen zu Leichenfund im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Christian Pilnacek hat am Donnerstag mit den ersten Befragungen begonnen. Zuerst schilderte der Baggerfahrer, der die Leiche des ehemaligen Justiz-Sektionschefs am Morgen des 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gefunden hat, seine Wahrnehmungen. Anschließend beschrieb ein Feuerwehrmann die Bergung. Einer der Tatortbeamten schloss Fremdverschulden aus.

Mehrwertsteuer-Senkung stößt zum Teil auch auf Kritik

Wien - Nach der Ankündigung einer Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel am Mittwoch ist weiter offen, auf welche Produkte im Detail der niedrigere Steuersatz von knapp 5 Prozent anfallen wird. Man werde den Warenkorb "entlang der Gegenfinanzierung" aufstellen, erklärte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler am Donnerstag auf Ö1. Die Industriellenvereinigung kritisierte das "überschaubare Volumen", aber auch die Gegenfinanzierung über Steuern und ein "Gießkannenprinzip".

Putin gibt Europäern die Schuld am schlechten Verhältnis

Moskau - Russlands Staatschef Wladimir Putin beklagt das schlechte Verhältnis zu Europa - sieht die Schuld dafür aber allein bei den europäischen Nachbarn. Der Zustand der jeweiligen bilateralen Beziehungen lasse "zu wünschen übrig". "Der Dialog und die Kontakte sind - und zwar nicht durch unsere Schuld, das möchte ich betonen - auf ein Minimum reduziert für staatliche wie für wirtschaftliche und gesellschaftliche Kreise", so Putin, der auf die Rückkehr zu normalen Beziehungen hofft.

U-Haft über verdächtigen Polizist in Graz verhängt

Graz/Tillmitsch - Im Fall der toten 34-jährigen Steirerin ist am Donnerstag bei der Haftprüfungsverhandlung für den 30-jährigen Verdächtigen die Untersuchungshaft verhängt worden - wegen Verdunkelungs- sowie Tatbegehungsgefahr, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Graz. Die Ermittler haben auch bereits ein vorläufiges Obduktionsergebnis der Gerichtsmedizin erhalten. Details daraus werden vorerst aber wegen der erst anlaufenden Erhebungen nicht bekannt gegeben.

Österreicher soll in Indien Ehefrau getötet haben

Amritsar/Wien - Ein österreichischer Staatsbürger soll vor einigen Tagen in der indischen Stadt Amritsar seine Frau aus Indien getötet haben. Das geht aus lokalen Medienberichten hervor. Das Paar hatte demnach einen sieben Monate alten Sohn und war für eine religiöse Zeremonie nach Indien gereist. Die Leiche der Frau wurde am Montag in einem Hotelzimmer gefunden, Tatwaffe soll ein spitzer Gegenstand gewesen sein. Der österreichische Ehemann mit indischen Wurzeln ist flüchtig.

USA beschlagnahmen weiteren Tanker in der Karibik

Washington/Caracas - Die USA haben kurz vor einem Treffen von Präsident Donald Trump mit der venezolanischen Oppositionsführerin Maria Corina Machado einen weiteren Tanker mit Verbindungen zu dem südamerikanischen Land beschlagnahmt. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von zwei US-Regierungsvertretern. Die Beschlagnahmung habe in der Karibik stattgefunden. Den Namen des Schiffes nannten die Insider, die anonym bleiben wollten, nicht.

Regierung verständigt sich auf härtere Asyl-Politik

Wien - Die Regierung hat am Donnerstag die nationale Umsetzung der neuen gemeinsamen europäischen Asylregeln (GEAS) präsentiert. Darin enthalten ist unter anderem, dass man am Flughafen nach der Einreise länger angehalten werden kann. Zudem gibt es weitere Möglichkeiten, bei Fehlverhalten die Grundversorgung zu reduzieren. Als Ziel gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) aus, Asyl-Verfahren künftig grundsätzlich außerhalb der EU durchzuführen.

Wiener Börse klar im Plus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fester aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss 0,73 Prozent höher bei 5.471 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend höhere Indizes zu sehen. Im Verlauf stützte eine positive Tendenz an der Wall Street nach überraschend starken US-Konjunkturdaten. Europaweit ging es mit den Technologiewerten am deutlichsten nach oben. In Wien verteuerten sich die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S um drei Prozent.

