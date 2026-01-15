USA verhängen Sanktionen gegen Gewaltverantwortliche im Iran

Teheran/Washington/New York - Nach dem gewaltsamen Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten haben Vertreter mehrerer Golfstaaten US-Präsident Donald Trump nach saudischen Angaben offenbar von einem militärischen Eingreifen abgebracht. Stattdessen verkündete die US-Regierung am Donnerstag Sanktionen gegen den Vorsitzenden des iranischen Sicherheitsrats, Ali Larijani, und weitere Verantwortliche. Trump gehe davon aus, dass 800 zunächst geplante Hinrichtungen abgesagt worden seien.

Schilderungen zu Leichenfund im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Christian Pilnacek hat am Donnerstag mit den ersten Befragungen begonnen. Zuerst schilderte der Baggerfahrer, der die Leiche des ehemaligen Justiz-Sektionschefs am Morgen des 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gefunden hat, seine Wahrnehmungen. Anschließend beschrieb ein Feuerwehrmann die Bergung. Einer der Tatortbeamten schloss Fremdverschulden aus.

EU-Parlamentspräsidentin Metsola bei Kanzler Stocker

Wien - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola kommt am Freitag zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Sie trifft unter anderem mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Themen sind nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt die Wettbewerbsfähigkeit, das kommende EU-Mehrjahresbudget, die EU-Erweiterung und die geopolitische Entwicklung.

Trump bleibt bei Skepsis gegenüber Machado

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump sieht die venezolanische Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado nach Angaben des Weißen Hauses weiterhin nicht als erfolgversprechende Nachfolgerin des gestürzten Staatschefs Nicol�s Maduro. Die Frage, ob Trump es nach wie vor für schwierig für Machado halte, Venezuela zu führen, weil ihr die Unterstützung und der Respekt in dem Land fehlten, bejahte seine Sprecherin Karoline Leavitt bei einer Pressekonferenz.

Putin gibt Europäern die Schuld am schlechten Verhältnis

Moskau - Russlands Staatschef Wladimir Putin beklagt das schlechte Verhältnis zu Europa - sieht die Schuld dafür aber allein bei den europäischen Nachbarn. Der Zustand der jeweiligen bilateralen Beziehungen lasse "zu wünschen übrig". "Der Dialog und die Kontakte sind - und zwar nicht durch unsere Schuld, das möchte ich betonen - auf ein Minimum reduziert für staatliche wie für wirtschaftliche und gesellschaftliche Kreise", so Putin, der auf die Rückkehr zu normalen Beziehungen hofft.

Russische Einnahmen durch Öl und Gas auf Fünf-Jahres-Tief

Moskau - Die vom Kreml zur Finanzierung seiner Ukraine-Offensive genutzten Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sind laut neuesten Daten des russischen Finanzministeriums auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren gefallen. Insgesamt erbrachten Öl- und Gasverkäufe 2025 Einnahmen in Höhe von umgerechnet knapp 93 Milliarden Euro, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Das ist der niedrigste Stand seit 2020 und ein Rückgang um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bewaffnete Räuber erbeuten Pok�mon-Karten in New York

New York - Bewaffnete Räuber haben bei einem Überfall auf ein Geschäft in New York Pok�mon-Sammelkarten im Wert von 100.000 Dollar (rund 86.000 Euro) erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, betraten drei mit einer Schusswaffe bewaffnete Männer am Vorabend ein Spezialgeschäft in Manhattan und bedrohten die Mitarbeiter und Kunden. Sie erbeuteten demnach Ware, Bargeld und ein Handy, bevor sie entkommen konnten.

