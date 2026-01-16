Wöginger im APA-OGM-Vertrauensindex auf letztem Platz

Wien - Die Postenschacher-Vorwürfe samt aufgehobener Diversion zeigen Wirkung: Im aktuellen APA-OGM-Vertrauensindex ist ÖVP-Klubobmann August Wöginger mit einem Saldo von -47 Punkten auf den letzten Platz hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl abgerutscht. Wöginger büßte gegenüber der letzten Erhebung im September 16 Punkte ein; fast so viel wie NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn, der mit 15 verlorenen Vertrauenspunkten nun Drittletzter im Ranking ist.

USA verhängen Iran-Sanktionen und verstärken Militärpräsenz

Teheran/Washington/New York - Nach dem gewaltsamen Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten haben Vertreter mehrerer Golfstaaten US-Präsident Donald Trump nach saudischen Angaben offenbar von einem militärischen Eingreifen abgebracht. Stattdessen verkündete die US-Regierung am Donnerstag Sanktionen gegen Verantwortliche für die Gewalt. Parallel verstärken die USA Medienberichten zufolge aber ihre militärische Präsenz in Nahost mit einem Flugzeugträger und Begleitschiffen.

Milliardeninvestitionen sollen "Standort Österreich" sichern

Wien - Zur Stärkung des Standorts Österreich will die Bundesregierung der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Details dazu präsentieren Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) am Freitag in Wien. Kern der Strategie sind neben einem staatlich subventionierten Industriestrompreis auch Investitionen in neun Schlüsseltechnologien.

Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille

Washington/Caracas - Die venezolanische Oppositionspolitikerin Mar�a Corina Machado hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten ihre Friedensnobelpreis-Medaille übergeben. Dies sei in Anerkennung seines Engagements für die Freiheit des venezolanischen Volkes geschehen, sagte Machado am Donnerstag vor Journalisten in Washington. Trump schrieb auf Truth Social von einer wundervollen Geste gegenseitigen Respekts. Das Nobel-Komitee hatte zuvor klargestellt, dass der Preis nicht übertragbar ist.

Social-Media-Verbot: Aus für 4,7 Mio. Konten in Australien

Sydney - Einen Monat nach Inkrafttreten eines Verbots von sozialen Medien für unter 16-Jährige in Australien haben die Anbieter 4,7 Millionen Konten von Jugendlichen deaktiviert. Dies teilte die Internetaufsichtsbehörde des Landes am Freitag mit. "Heute können wir verkünden, dass es funktioniert", sagte Premierminister Anthony Albanese auf einer Pressekonferenz. "Dies erfüllt Australien mit Stolz. Es ist ein wegweisendes Gesetz, das nun in vielen Ländern als Vorbild dient."

EU-Parlamentspräsidentin Metsola bei Kanzler Stocker

Wien - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola kommt am Freitag zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Sie trifft unter anderem mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Themen sind nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt die Wettbewerbsfähigkeit, das kommende EU-Mehrjahresbudget, die EU-Erweiterung und die geopolitische Entwicklung.

