Wöginger im APA-OGM-Vertrauensindex auf letztem Platz

Wien - Die Postenschacher-Vorwürfe samt aufgehobener Diversion zeigen Wirkung: Im aktuellen APA-OGM-Vertrauensindex ist ÖVP-Klubobmann August Wöginger mit einem Saldo von -47 Punkten auf den letzten Platz hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl abgerutscht. Wöginger büßte gegenüber der letzten Erhebung im September 16 Punkte ein; fast so viel wie NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn, der mit 15 verlorenen Vertrauenspunkten nun Drittletzter im Ranking ist.

Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille

Washington/Caracas - Die venezolanische Oppositionspolitikerin Mar�a Corina Machado hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten ihre Friedensnobelpreis-Medaille übergeben. Dies sei in Anerkennung seines Engagements für die Freiheit des venezolanischen Volkes geschehen, sagte Machado am Donnerstag vor Journalisten in Washington. Trump schrieb auf Truth Social von einer wundervollen Geste gegenseitigen Respekts. Das Nobel-Komitee hatte zuvor klargestellt, dass der Preis nicht übertragbar ist.

Südkoreanischer Ex-Präsident zu Haftstrafe verurteilt

Seoul - Südkoreas ehemaliger Präsident Yoon Suk-yeol (65) ist am Freitag rund um seine kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts vor mehr als einem Jahr von einem Gericht in Seoul in mehreren Anklagepunkten zu fünf Jahren Haft verurteilt worden: unter anderem wegen der Behinderung der Versuche der Justizbehörden, ihn festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre gefordert. Der Anwalt des später vom Parlament abgesetzten Staatschefs kündigte an, Berufung einzulegen.

Rauchen wird teurer - 10 bis 40 Cent mehr pro Packerl

Wien - Ab kommenden Montag, dem 19. Jänner, wird Rauchen großteils wieder teurer. Der Preis für eine Packung Zigaretten erhöht sich dann um 10 bis 40 Cent, berichtet "heute". Den Auftakt macht Japan Tobacco International (JTI), Mitbewerber Philip Morris zieht am 2. Februar nach. Als Grund wird die Anhebung der Tabaksteuer mit Februar genannt. Das Finanzministerium erhofft sich heuer 100 Mio. Euro zusätzlich aus der Tabaksteuer, berichtete zuletzt die "Krone".

Social-Media-Verbot: Aus für 4,7 Mio. Konten in Australien

Sydney - Einen Monat nach Inkrafttreten eines Verbots von sozialen Medien für unter 16-Jährige in Australien haben die Anbieter 4,7 Millionen Konten von Jugendlichen deaktiviert. Dies teilte die Internetaufsichtsbehörde des Landes am Freitag mit. "Heute können wir verkünden, dass es funktioniert", sagte Premierminister Anthony Albanese auf einer Pressekonferenz. "Dies erfüllt Australien mit Stolz. Es ist ein wegweisendes Gesetz, das nun in vielen Ländern als Vorbild dient."

Kiew friert: Der härteste Winter seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw) - Kurz vor Beginn des fünften Kriegsjahres durchlebt die Ukraine den schwersten Winter seit dem russischen Einmarsch. Wegen der massiven russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Energieanlagen haben Hunderttausende weder Strom noch Heizung - und das bei Schneefall, Frost und nächtlichen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Betroffen sind die Großstädte Charkiw, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa. Aktuell ist die Lage jedoch in der Hauptstadt Kiew am schlimmsten.

EU-Parlamentspräsidentin Metsola bei Kanzler Stocker

Wien - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola kommt am Freitag zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Sie trifft unter anderem mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Themen sind nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt die Wettbewerbsfähigkeit, das kommende EU-Mehrjahresbudget, die EU-Erweiterung und die geopolitische Entwicklung.

China und Kanada stärken Kooperation rund um Clinch mit USA

Peking/Washington - Nach Jahren der Eiszeit suchen China und Kanada eine Neujustierung ihrer Beziehungen inmitten wachsender Spannungen mit den USA. Kanada sei bereit, gemeinsam mit China eine starke und nachhaltige neue strategische Partnerschaft aufzubauen, um den Menschen beider Länder mehr Wohlstand zu bringen, sagte der kanadische Premierminister Mark Carney laut Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag bei einem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking.

